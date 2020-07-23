Big Beatles representa o ES na live do Internacional Beatleweek 2020

Banda Clube Big Beatles Crédito: Banda Clube Big Beatles

Club Big Beatles comemora mais um sucesso. Vai se apresentar na live do Internacional Beatleweek 2020, o Festival dos Beatles de Liverpool, na Inglaterra, que neste ano, acontecerá virtualmente, por conta da Com 30 anos de formação, a banda capixabacomemora mais um sucesso. Vai se apresentar na live do Internacional Beatleweek 2020, o Festival dos Beatles de Liverpool, na Inglaterra, que neste ano, acontecerá virtualmente, por conta da pandemia mundial do novo coronavírus.

O principal festival do mundo é dedicado a mais importante banda da história da música. Nele, vários grupos do mundo inteiro se reúnem para apresentações dedicadas aos Beatles.

Esse será o 26° ano consecutivo que o Clube Big Beatles participa do Internacional Beatleweek. A live, direto de Vitória para Liverpool e o mundo, acontecerá no último final de semana de agosto e terá a captação de imagens da Claket Films.

Segundo o percussionista do grupo, Edu Henning, após a live com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com participações especiais de Ivan Lins, Andreas Kisser, Flávio Venturini, Edgard Scandurra, André Prando e Amaro Lima, que aconteceu em maio e com quase 100 mil visualizações, o Clube Big Beatles tinha tomado a decisão que aquela seria a primeira e única apresentação da banda durante a quarentena. “Porém, surgiram excelentes convites, dois espetaculares e este que foi irrecusável”, comemora Henning.

CINE DRIVE-IN

O comerciante e presidente do Veteran Car Club Fernando Antônio Menezes Crédito: Divulgação

Quinze representantes do Veteran Car Club estarão na sessão de estreia do Cine Drive-in Shopping Vila Velha nesta quinta-feira, dia 23 de julho. O comerciante e presidente do Clube Fernando Antônio Menezes vai levar sua Mercedes-Benz 250C, de 1972, para ver um filminho à moda antiga. O veículo é um dos 8 mil fabricados no mundo.

COVID E DIREITOS PREVINDENCIÁRIOS

Nesta quinta feira (23), será lançamento do Guia Prático denominado ‘Covid-19 e seus reflexos no Direito Previdenciário’, elaborado pelo Curso Direito ao Ponto sob a Coordenação Científica das advogadas Valéria Gaurink Dias Fundão (Membro Consultora da Comissão Especial de Direito Previdenciário da OAB Federal) e Liliam Simões dos Santos Barbosa (Professora do Curso Direito ao Ponto.

O referido Guia Prático é prefaciado pelo juiz federal e professor Dr. João Batista Lazzari. O lançamento será online no Instagram @direitoaoponto.adv, às 17h.

TOP 10

O palestrante, educador e empresário Lucas Fonseca, gestor educacional de um grupo formado por 13 faculdades no Brasil, na oferta de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação, recebeu, pela terceira vez, o prêmio Top 10 do mês de junho de 2020, para a Unidade de Vitória-ES, na qual atua. O Centro de Ensino ocupa o primeiro lugar no Brasil na lista deste mês, ressaltando o gestor, que celebra a consagração e a comprovação das ferramentas de ensino da Unidade Capixaba.

O SEGUNDO IMÓVEL

Em busca de um refúgio de qualidade, seja para descanso, lazer, trabalho ou proteção, algumas famílias têm optado pela aquisição ou locação de um segundo imóvel. Nesse caso, a preferência é por lotes, sítios, casas de campo ou de praia, afastadas dos grandes centros ou em condomínios fechados. “A pandemia provocou uma mudança no mercado imobiliário. Quem possui recursos financeiros vê a oportunidade de ter mais espaço para a família, reforçando o contato com a natureza. Para esse grupo, o acesso à internet também é considerado um ponto relevante”, afirma a arquiteta Angela Gomes.

COMO SERÁ O IMÓVEL APÓS A PANDEMIA?

Teco Medina, economista e comentarista da Rádio CBN Crédito: Divulgação

O período de isolamento social durante a pandemia, que já dura mais de 100 dias, provocou uma nova relação das pessoas com a casa. É nesse espaço que elas estão passando a maior parte do tempo todos os dias. Assim, famílias estão avaliando como deixar a casa mais confortável, prática e segura e isso inclui, entre outras questões, ter um lar maior e uma área reservada para home office.