Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

NYT elege live de Daniela Mercury como uma 10 melhores da quarentena

O The New York Times inclui a Live da Rainha na lista das 10 melhores da pandemia. Daniela Mercury é a única brasileira na lista

Públicado em 

21 jul 2020 às 13:42
Colunista

Foto da capa do álbum
 Daniela Mercury Crédito: Instagram/@danielamercury
O jornal The New York Times elegeu a Live da Rainha, apresentada por Daniela Mercury,  em maio, como uma das dez melhores transmissões feitas durante a quarentena. Ao lado de nomes como Post Malone e Norah Jones, Daniela foi a única brasileira citada na seleta lista. 
O ranking foi feito pelo jornalista Jon Pareles, que destacou a artista e sua performance: “ Um concerto feito para estádio pode caber em uma sala de estar? Daniela Mercury, uma superestrela brasileira, que se apresentou para centenas de milhares de pessoas na véspera de Ano Novo 2010 no Rio de Janeiro, dança, gira e samba como se estivesse em um palco muito maior! Com sua banda mascarada atrás dela, no que parece um pátio, e suas filhas aparecendo como foliãs do carnaval. Em um conjunto de quase três horas de músicas animadas, que celebram o Carnaval e sua terra natal, a Bahia, ela é completamente incansável.”
A Live da Rainha está disponível no Youtube e já conta com mais de 400 mil views.

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

daniela mercury Covid-19 Pandemia Isolamento social Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados