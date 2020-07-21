NYT elege live de Daniela Mercury como uma 10 melhores da quarentena

O jornal The New York Times elegeu a Live da Rainha, apresentada por Daniela Mercury, em maio, como uma das dez melhores transmissões feitas durante a quarentena. Ao lado de nomes como Post Malone e Norah Jones, Daniela foi a única brasileira citada na seleta lista.
O ranking foi feito pelo jornalista Jon Pareles, que destacou a artista e sua performance: “ Um concerto feito para estádio pode caber em uma sala de estar? Daniela Mercury, uma superestrela brasileira, que se apresentou para centenas de milhares de pessoas na véspera de Ano Novo 2010 no Rio de Janeiro, dança, gira e samba como se estivesse em um palco muito maior! Com sua banda mascarada atrás dela, no que parece um pátio, e suas filhas aparecendo como foliãs do carnaval. Em um conjunto de quase três horas de músicas animadas, que celebram o Carnaval e sua terra natal, a Bahia, ela é completamente incansável.”
A Live da Rainha está disponível no Youtube e já conta com mais de 400 mil views.