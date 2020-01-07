Moda

Designer capixaba cria brincos para Daniela Mercury

Raphaella Navarro criou o acessório que a cantora baiana exibe na capa de seu novo álbum 'Perfume'

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 16:42
Raphaella Navarro é designer de acessórios Crédito: Carlos Alberto
A capixaba Raphaella Navarro é a designer responsável pelo brinco que a cantora Daniela Mercury exibe na capa de seu novo álbum 'Perfume'. "O brinco camélia foi a primeira peça que lancei. Ele tem tamanho máxi e a cor do verão, que é o amarelo limão. Foi feito de acrílico com a base esmaltada banhada a ouro", conta a designer da Navarro Acessórios. 
Capa do novo álbum de Daniela Mercury Crédito: Instagram/ Celia Santos

A designer diz que presenteou a cantora baiana quando ela esteve em Vitória, em agosto do ano passado.  "Mas não imaginava que ela fosse usar na capa do novo álbum. Estou muito feliz", disse. Raphaella é conhecida por produzir peças autorais, atemporais e feitas à mão. O acrílico é um material muito fácil de moldar, faço um trabalho 3D. As pessoas reconhecem a minha assinatura nas peças, conta ela que te os brincos com design de flores como marca registrada. 

