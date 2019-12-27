Guia de verão 2020: os modismos que prometem dar o que falar na estação

Festival de Cinema de Vitória Itinerante

O programa é curtir a adrenalina. Inaugurada há menos de um mês, a tirolesa do Morro do Moreno promete ser a grande sensação da estação. Suspenso por dois cabos de aço, o visitante vai descer por 500 metros entre dois morros. Podem se aventurar pessoas com mais de 18 quilos. A descida dura um pouco mais de 1 minuto, conta Alex Magnago, da Eco Vertical. A brincadeira custa R$ 50, de segunda a quinta, e R$ 70, nos demais dias. Dica: no final da tarde você ainda pode ser presenteado com um incrível pôr do sol.

Não é que preparar um Gin Tônica seja uma tarefa difícil. Mas um drinque prontinho tem o seu lugar, basta colocar o canudo (de metal) e aproveitar. A Tanqueray lançou a bebida em uma garrafinha de 275ml, feita com tônica artesanal. A Easy Booze produz receitas da coquetelaria mundial em versões prontas para o consumo. O drinque clássico (210ml) é feito a partir da infusão dos botânicos zimbro, limão siciliano, limão taiti, cardamomo e coentro. As garrafinhas são perfeitas para as festas de verão.

Depois de anos a Praia da Esquerda, na Ilha do Boi, perde o reinado. A faixa de areia da Guarderia é o novo ponto de encontro para estender sua canga. É ali que se encontram os descolados, os gays e a turma cool da cidade. Eles costumam chegar no início da tarde e ficam até o pôr do sol. A designer de joias Carolina Neves é uma das frequentadoras. Eu amo frequentar a Guarderia porque vou caminhando da minha casa. Às vezes, vou de bicicleta, e costumo pegar um solzinho sempre que dá, na parte da manhã, para começar o meu dia energizada. Acho a praia gostosa e tranquila, além de ser um dos lugares mais lindos da cidade. O trecho fica na frente da Praça dos Namorados, na Praia do Canto.

A moda de pintar uma unha de cada cor não é necessariamente nova, mas ganha cada vez mais adeptas por aqui. Vale seguir uma cartela de cores em degradê, pintar as duas mãos com as mesmas cinco cores de esmalte e até usar uma cor diferente em cada dedo. As candy colors  os famosos tons pastel - são as mais pedidas. Porém, as mulheres mais ousadas têm optado por cores vivas e até neons, explica Juliana Brasil, do Studio de Beleza Juliana Brasil.

As presilhas de diferentes formatos, cores e materiais já fazem as cabeças mais estilosas. Grandes marcas desfilaram suas modelos cheias de acessórios de cabelo, e eles não passaram despercebidos. Particularmente, acho divertido poder brincar de compor vários visuais. A mistura de cores e textura dos acessórios no resultado final do look é surpreendente, explica a designer Mariana Clark, da C. Marie. As peças ficam lindas nos diversos tipos de cabelos e podem ser usadas de lado ou atrás.

Teve o verão das lentes espelhadas. E também dos óculos fininhos, à la Matrix. Agora é a vez dos modelos redondos. Não é de hoje que os óculos de sol se tornaram acessórios indispensáveis na composição de um look. Inspirado nas décadas de 60 e 70, o modelo redondo promete um visual autêntico com a pegada retrô, diz Getúlio Gomes, da Óticas Paris.

O bucket hat é aquele modelo eternizado pelos pescadores, símbolo da cultura skate e febre nos anos 2000. Pois é, ele está de volta e promete estar na cabeça dos mais antenados. Como chapéu, ele cumpre muito bem a sua função e te ajuda a driblar os males do sol com estilo.

A cada verão uma tendência para a gastronomia. A de 2020 é a pizza napolitana que tem massa mais leve, bordas altas e crocantes, discos abertos a mão e tamanho individual. A redonda da vez já faz sucesso em pizzarias na Grande Vitória e também em Pedra Azul.

No lugar da tradicional quadra de futebol de areia, uma mesa. Neymar e Ronaldinho Gaúcho são fãs e, também por isso, a modalidade que atende pelo nome de futmesa (a mistura do futevôlei + tênis de mesa) tem tudo para invadir as areias capixabas. Na brincadeira a bola só pode quicar na mesa, não pode cair no chão.

Tendência há algumas temporadas em Nova York, Londres, Berlim e São Paulo, o rooftop bar ganha representantes em Vitória: na Orla de Camburi o Barlavento conta com cardápio de comida e drinques, além de DJs. O Rooftop da Praia, na Praia do Canto, tem cardápio de coquetéis e aposta nos músicos e DJs capixabas. Os terraços são uma boa pedida para o pós-praia dos dias ensolarados.

O tie dye é uma das promessas para a estação. Descoladíssima, a estampa psicodélica tem um quê de artesanal  super em alta! Sucesso entre os hippies nos anos 70, o estilo volta à cena para colorir os looks da estação. A tendência está em todos os tipos de roupas: dos vestidos aos biquínis, a escolha é certa.

Nas vitrines, só vai dar esse tom de azul chamado de Classic Blue. O tom que reflete elegância e simplicidade e é como uma sugestão da cor do céu ao anoitecer, é a Cor do Ano Pantone para 2020. A cor nos incentiva a olhar além do óbvio e assim expandir nosso pensamento. Desafiando-nos a refletir com mais profundidade, aumenta nossa perspectiva e abre o canal da comunicação, diz a empresa, que desde 2000 escolhe a cor que será tendência na moda, no design e na cultura.

A nova moda da coquetelaria são os drinques que combinam destilados e um carbonatado. As bebidas com gás ou água tônica, que são mais frizantes, chegam com tudo neste verão. Tudo começou com o aperol spritz, no ano passado, e este ano tem tudo para conquistar os capixabas, conta o consultor de bebidas Rodrigo Perdigão.

Febre nos anos 90, o chinelo ganha um upgrade com versões em salto baixo, salto em bloco ou salto agulha. A fashionista Sabrina Sato já desfilou por aí com a tendência. O bom é que ele deixa os pés à mostra, perfeito para o verão, diz Raquel Melo, da Schutz. O modelo divide opiniões, mas deve bombar.

As mais desapegadas e que não resistem a uma modinha de beleza vão passar a tesoura nos fios. O cabeleireiro Lúcio Ambrósio, do WA Studio, aposta no corte chanel já adotado pela atrizes Bruna Marquezine, Agatha Moreira e Giovanna Ewbank. Ele dá um toque de estilo e modernidade ao visual. Pode apostar sem medo de errar, diz. Ele explica ainda que quem tem rosto mais redondo pode fazer o corte na altura do queixo ou mais comprido. Assim o rosto fica com um efeito mais alongado. Já as mulheres de rosto mais quadrado devem optar pelo corte com pontas desfiadas ou em camadas.

Localizado na Pensínsula de Meaípe, em Guarapari, o Café de La Musique é o ponto de encontro, pelo segundo ano, da turma festeira. Aberto desde ontem, o palco Sol foi remodelado e também foi construído um bar duplex, em frente ao deck da praia. Numa área de 70 mil metros quadrados, a casa terá, ao longo do verão, atrações do calibre de Ivete Sangalo, Léo Santana e Vintage Culture.