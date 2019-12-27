Guia de verão 2020: os modismos que prometem dar o que falar na estação

Festival de Cinema de Vitória Itinerante
O programa é curtir a adrenalina. Inaugurada há menos de um mês, a tirolesa do Morro do Moreno promete ser a grande sensação da estação. Suspenso por dois cabos de aço, o visitante vai descer por 500 metros entre dois morros. Podem se aventurar pessoas com mais de 18 quilos. A descida dura um pouco mais de 1 minuto, conta Alex Magnago, da Eco Vertical. A brincadeira custa R$ 50, de segunda a quinta, e R$ 70, nos demais dias. Dica: no final da tarde você ainda pode ser presenteado com um incrível pôr do sol.
Não é que preparar um Gin Tônica seja uma tarefa difícil. Mas um drinque prontinho tem o seu lugar, basta colocar o canudo (de metal) e aproveitar. A Tanqueray lançou a bebida em uma garrafinha de 275ml, feita com tônica artesanal. A Easy Booze produz receitas da coquetelaria mundial em versões prontas para o consumo. O drinque clássico (210ml) é feito a partir da infusão dos botânicos zimbro, limão siciliano, limão taiti, cardamomo e coentro. As garrafinhas são perfeitas para as festas de verão.
Depois de anos a Praia da Esquerda, na Ilha do Boi, perde o reinado. A faixa de areia da Guarderia é o novo ponto de encontro para estender sua canga. É ali que se encontram os descolados, os gays e a turma cool da cidade. Eles costumam chegar no início da tarde e ficam até o pôr do sol. A designer de joias Carolina Neves é uma das frequentadoras. Eu amo frequentar a Guarderia porque vou caminhando da minha casa. Às vezes, vou de bicicleta, e costumo pegar um solzinho sempre que dá, na parte da manhã, para começar o meu dia energizada. Acho a praia gostosa e tranquila, além de ser um dos lugares mais lindos da cidade. O trecho fica na frente da Praça dos Namorados, na Praia do Canto.
A moda de pintar uma unha de cada cor não é necessariamente nova, mas ganha cada vez mais adeptas por aqui. Vale seguir uma cartela de cores em degradê, pintar as duas mãos com as mesmas cinco cores de esmalte e até usar uma cor diferente em cada dedo. As candy colors os famosos tons pastel - são as mais pedidas. Porém, as mulheres mais ousadas têm optado por cores vivas e até neons, explica Juliana Brasil, do Studio de Beleza Juliana Brasil.
As presilhas de diferentes formatos, cores e materiais já fazem as cabeças mais estilosas. Grandes marcas desfilaram suas modelos cheias de acessórios de cabelo, e eles não passaram despercebidos. Particularmente, acho divertido poder brincar de compor vários visuais. A mistura de cores e textura dos acessórios no resultado final do look é surpreendente, explica a designer Mariana Clark, da C. Marie. As peças ficam lindas nos diversos tipos de cabelos e podem ser usadas de lado ou atrás.
Teve o verão das lentes espelhadas. E também dos óculos fininhos, à la Matrix. Agora é a vez dos modelos redondos. Não é de hoje que os óculos de sol se tornaram acessórios indispensáveis na composição de um look. Inspirado nas décadas de 60 e 70, o modelo redondo promete um visual autêntico com a pegada retrô, diz Getúlio Gomes, da Óticas Paris.
O bucket hat é aquele modelo eternizado pelos pescadores, símbolo da cultura skate e febre nos anos 2000. Pois é, ele está de volta e promete estar na cabeça dos mais antenados. Como chapéu, ele cumpre muito bem a sua função e te ajuda a driblar os males do sol com estilo.
A cada verão uma tendência para a gastronomia. A de 2020 é a pizza napolitana que tem massa mais leve, bordas altas e crocantes, discos abertos a mão e tamanho individual. A redonda da vez já faz sucesso em pizzarias na Grande Vitória e também em Pedra Azul.
No lugar da tradicional quadra de futebol de areia, uma mesa. Neymar e Ronaldinho Gaúcho são fãs e, também por isso, a modalidade que atende pelo nome de futmesa (a mistura do futevôlei + tênis de mesa) tem tudo para invadir as areias capixabas. Na brincadeira a bola só pode quicar na mesa, não pode cair no chão.
Tendência há algumas temporadas em Nova York, Londres, Berlim e São Paulo, o rooftop bar ganha representantes em Vitória: na Orla de Camburi o Barlavento conta com cardápio de comida e drinques, além de DJs. O Rooftop da Praia, na Praia do Canto, tem cardápio de coquetéis e aposta nos músicos e DJs capixabas. Os terraços são uma boa pedida para o pós-praia dos dias ensolarados.
O tie dye é uma das promessas para a estação. Descoladíssima, a estampa psicodélica tem um quê de artesanal super em alta! Sucesso entre os hippies nos anos 70, o estilo volta à cena para colorir os looks da estação. A tendência está em todos os tipos de roupas: dos vestidos aos biquínis, a escolha é certa.
Nas vitrines, só vai dar esse tom de azul chamado de Classic Blue. O tom que reflete elegância e simplicidade e é como uma sugestão da cor do céu ao anoitecer, é a Cor do Ano Pantone para 2020. A cor nos incentiva a olhar além do óbvio e assim expandir nosso pensamento. Desafiando-nos a refletir com mais profundidade, aumenta nossa perspectiva e abre o canal da comunicação, diz a empresa, que desde 2000 escolhe a cor que será tendência na moda, no design e na cultura.
A nova moda da coquetelaria são os drinques que combinam destilados e um carbonatado. As bebidas com gás ou água tônica, que são mais frizantes, chegam com tudo neste verão. Tudo começou com o aperol spritz, no ano passado, e este ano tem tudo para conquistar os capixabas, conta o consultor de bebidas Rodrigo Perdigão.
Febre nos anos 90, o chinelo ganha um upgrade com versões em salto baixo, salto em bloco ou salto agulha. A fashionista Sabrina Sato já desfilou por aí com a tendência. O bom é que ele deixa os pés à mostra, perfeito para o verão, diz Raquel Melo, da Schutz. O modelo divide opiniões, mas deve bombar.
As mais desapegadas e que não resistem a uma modinha de beleza vão passar a tesoura nos fios. O cabeleireiro Lúcio Ambrósio, do WA Studio, aposta no corte chanel já adotado pela atrizes Bruna Marquezine, Agatha Moreira e Giovanna Ewbank. Ele dá um toque de estilo e modernidade ao visual. Pode apostar sem medo de errar, diz. Ele explica ainda que quem tem rosto mais redondo pode fazer o corte na altura do queixo ou mais comprido. Assim o rosto fica com um efeito mais alongado. Já as mulheres de rosto mais quadrado devem optar pelo corte com pontas desfiadas ou em camadas.
Localizado na Pensínsula de Meaípe, em Guarapari, o Café de La Musique é o ponto de encontro, pelo segundo ano, da turma festeira. Aberto desde ontem, o palco Sol foi remodelado e também foi construído um bar duplex, em frente ao deck da praia. Numa área de 70 mil metros quadrados, a casa terá, ao longo do verão, atrações do calibre de Ivete Sangalo, Léo Santana e Vintage Culture.
O 26º Festival de Cinema de Vitória Itinerante vai percorrer cinco cidades do litoral capixaba ao longo do mês de janeiro. A primeira parada será em Guarapari, nos dias 10 e 11 de janeiro. Iriri, Piúma, Guriri e Manguinhos também são balneários confirmados na rota do evento, que levará música e cinema, gratuitamente, para moradores e turistas.