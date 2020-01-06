Tendência tie dye conquista famosas neste verão

O tie dye é uma das principais tendências do verão. Tanto que várias famosas como Juliana Paes, Iza e Grazi Massafera já aderiram. Descoladíssima, a estampa psicodélica tem um quê de artesanal  super em alta! Sucesso entre os hippies nos anos 70, o estilo volta à cena para colorir os looks. "Amo essa estampa porque dá pra criar tanto looks retrôs como outros mais moderninhos. E além dos looks de praia como biquínis, cangas e camisas de botão com shorts. Ela também pode ser usada para ambientes de trabalho, equilibrando com acessórios sofisticados, como a sandália ou bolsa mais formal, ou uma calça de linho coordenando a cor com algum tom da camisa", explica a colunista de moda Fernanda Trindade.