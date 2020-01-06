Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na moda

Tendência tie dye conquista famosas neste verão

A estampa psicodélica, sucesso entre os hippies nos anos 70, aparece em biquínis e camisas

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 17:06
Juliana Paes e sua camisa tie dye Crédito: Reprodução/ Instagram
O tie dye é uma das principais tendências do verão. Tanto que várias famosas como Juliana Paes, Iza e Grazi Massafera já aderiram. Descoladíssima, a estampa psicodélica tem um quê de artesanal  super em alta! Sucesso entre os hippies nos anos 70, o estilo volta à cena para colorir os looks.  "Amo essa estampa porque dá pra criar tanto looks retrôs como outros mais moderninhos. E além dos looks de praia como biquínis, cangas e camisas de botão com shorts. Ela também pode ser usada para ambientes de trabalho, equilibrando com acessórios sofisticados, como a sandália ou bolsa mais formal, ou uma calça de linho coordenando a cor com algum tom da camisa", explica a colunista de moda Fernanda Trindade.
Para quem tem dificuldade em usar a tendência, a colunista dá a dica. "Coordene uma cor da peça tie dye com o resto do look, misture com as lavagens mais claras de jeans. E aposte em um mix de estampas poderoso e inesperado para um look que não vai passar despercebido", diz Fernanda.

A moda do tie dye entre as famosas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados