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Em entrevista

'Nunca precisei deixar de ser feminina', diz Daniela Mercury

Daniela e sua esposa comemoraram cinco anos de união na última semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 16:50

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 16:50

Daniela Mercury e Malu Verçosa revelaram detalhes sobre o relacionamento delas no canal de Matheus Mazzafera, no YouTube, nesta quarta-feira, 17. As duas comemoraram cinco anos de união na semana passada.
A cantora Daniela Mercury e a esposa Malu Verçosa Crédito: Reprodução/Instagram @maluvercosa
A cantora lembrou que se aproximou de Malu "sutilmente, poeticamente e delicadamente". "Eu não sabia que estava apaixonada. Eu só pensava nela, estava ansiosa para saber se havia alguma reciprocidade. Achava ela uma pessoa interessantíssima. E deu nisso", afirmou Daniela sobre o primeiro contato. A esposa da cantora concluiu: "E deu nisso, um super casamento, três filhos, duas cachorras".
Ao responder se fica irritada quando perguntam "quem é o homem e quem é a mulher" da relação, Daniela é enfática: "Não precisei mudar de sexo não. Acho que a mulher pode tudo. Nunca precisei deixar de ser feminina e também não preciso desse papel".
Daniela e Malu contaram que brincam sempre com o estereótipo masculino. "De vez em quando, a gente brinca uma com a outra: 'Você parece um homem ruim'. Talvez seja porque a gente está acostumada. É sempre o homem que paquera dizendo coisas", disse Daniela Mercury.
Matheus Mazzafera queria saber quem era a mais 'mandona' no relacionamento. "Ah, eu finjo que não mando, finjo que sou fofinha, até a página dois", brincou a cantora baiana. "E ela acha que eu acredito", rebateu, aos risos, Malu.

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