Pousada do ES ganha certificado nacional de segurança sanitária

A Pousada Rabo do Lagarto, que pertence ao Circuito Elegante
, que certifica e recomenda os melhores estabelecimentos de hospedagem no Brasil há mais de 17 anos, acaba de receber o selo Safe & Clean. O certificado garante aos hóspedes padrões de segurança sanitária para o período de pandemia e pós-pandemia.
Em todo país, são 25 estabelecimentos certificados com o selo. A intenção é que esse número cresça à medida que mais hotéis e pousadas se adequem às rígidas exigências.
O selo Safe & Clean oferece treinamento para os colaboradores e realiza auditorias comandadas por Priscila Bentes, CEO do Circuito Elegante e conta com o apoio da Unilever, que garante o fornecimento de produtos de limpeza, além de contribuir com treinamentos de capacitação, chancelados pelo Bureau Veritas, um dos líderes mundiais em serviços de teste, inspeção e certificação.
Kamilla Benjamin comunica que a sua pousada Ka 347 está reaberta, em Itaúnas, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pela Prefeitura de Conceição da Barra.
O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, completa 40 anos nesta quarta-feira (24), tendo um motivo a mais para comemorar. Vai inaugurar às 15 horas, no térreo do edifício Global Tower, na Enseada do Suá, mais um projeto de sua gestão, especialmente importante para a jovem advocacia: o Meu Escritório, um sala com localização privilegiada, próxima de tribunais. O espaço conta com 12 estações de trabalho, para a realização de peticionamentos e outras peças, e quatro salas para encontros de advogados e advogadas com seus clientes. A inauguração será transmitida pelo perfil da OAB-ES no Instagram.
Valentina Jungmann, que é Conselheira Federal da OAB e autora da proposta que pretende a paridade de gênero no sistema de eleições da Ordem, conhecida como “Projeto Valentina”, participa de um happy hour jurídico às 17 hs da próxima sexta-feira, no aplicativo Zoom, com as advogadas Erica Neves, Flávia Brandão, Elisa Galante e, ainda, com a baiana Daniela Borges, que é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Mais informações no Instagram @ericanevesadv.
O casal Francisco Freitas e Daieny Fasolo comemoram no próximo dia 25, o 1º aniversário do filho Rafael. Em meio a atual situação, a festinha será online e cada convidado vai receber um kit em casa para participar. O tema da festa será junino e vai contar com bolo de Juliana Marculano.