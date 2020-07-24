Pousada do ES ganha certificado nacional de segurança sanitária

Pousada Rabo do Lagarto Crédito: Divulgação

Pousada Rabo do Lagarto, que pertence ao Circuito Elegante , que certifica e recomenda os melhores estabelecimentos de hospedagem no Brasil há mais de 17 anos, acaba de receber o selo Safe & Clean. O certificado garante aos hóspedes padrões de segurança sanitária para o período de pandemia e pós-pandemia.

Em todo país, são 25 estabelecimentos certificados com o selo. A intenção é que esse número cresça à medida que mais hotéis e pousadas se adequem às rígidas exigências.

O selo Safe & Clean oferece treinamento para os colaboradores e realiza auditorias comandadas por Priscila Bentes, CEO do Circuito Elegante e conta com o apoio da Unilever, que garante o fornecimento de produtos de limpeza, além de contribuir com treinamentos de capacitação, chancelados pelo Bureau Veritas, um dos líderes mundiais em serviços de teste, inspeção e certificação.

REABERTURA EM ITAÚNAS

Pousada Ka347 recebe título de excelência da Booking Crédito: Divulgação

Kamilla Benjamin comunica que a sua pousada Ka 347 está reaberta, em Itaúnas, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pela Prefeitura de Conceição da Barra.

ANIVERSÁRIO

Presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho Crédito: Divulgação

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, completa 40 anos nesta quarta-feira (24), tendo um motivo a mais para comemorar. Vai inaugurar às 15 horas, no térreo do edifício Global Tower, na Enseada do Suá, mais um projeto de sua gestão, especialmente importante para a jovem advocacia: o Meu Escritório, um sala com localização privilegiada, próxima de tribunais. O espaço conta com 12 estações de trabalho, para a realização de peticionamentos e outras peças, e quatro salas para encontros de advogados e advogadas com seus clientes. A inauguração será transmitida pelo perfil da OAB-ES no Instagram.

Chegou o dia mais esperado pelos empresários de Aracruz Nesta quarta, às 20h, serão divulgadas as marcas mais lembradas pelos consumidores do município do Norte capixaba. É a 8ª edição do Prêmio Gazeta Empresarial de Aracruz. Assim como a edição de Colatina, será a primeira vez que o evento será realizado virtualmente, respeitando as medidas de segurança e o distanciamento social exigidos neste momento de pandemia. A transmissão será ao vivo em A Gazeta. O evento contará com a palestra do fundador e presidente da TroianoBranding, Jaime Troiano, com o tema “As Marcas e as Crises: quem tem propósito, tem força”. A apresentação dos resultados será feita pelo presidente da Futura Inteligência, José Luiz Orrico, e o evento será comandado pela Luanna Esteves, apresentadora e repórter do programa Em Movimento, da TV Gazeta. Gazeta Empresarial

IGUALDADE EM DEBATE

Valentina Jungmann, que é Conselheira Federal da OAB e autora da proposta que pretende a paridade de gênero no sistema de eleições da Ordem, conhecida como “Projeto Valentina”, participa de um happy hour jurídico às 17 hs da próxima sexta-feira, no aplicativo Zoom, com as advogadas Erica Neves, Flávia Brandão, Elisa Galante e, ainda, com a baiana Daniela Borges, que é presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Mais informações no Instagram @ericanevesadv.

NIVER JUNINO