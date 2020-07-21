Arquiteta do ES dá dicas de decoração na pandemia em revista nacional

A arquiteta e influencer décor capixaba Eduarda Santos Crédito: Mônica Zorzanelli

Eduarda Santos, editora do blog Casa Casada, foi convidada pela revista Cláudia para participar de uma matéria sobre a ressignificação do lar em tempos de isolamento social. “É muito gratificante. É o reconhecimento da minha dedicação em oferecer um conteúdo de qualidade”, disse. A matéria com Duda Santos, como é conhecida pelos mais íntimos, foi publicada no último dia 19 com o título “Com mais tempo em casa, pode ser preciso ressignificar o lar”. Confira no A arquiteta e influencer décor capixabaeditora do blog, foi convidada pela revistapara participar de uma matéria sobre a ressignificação do lar em tempos de isolamento social. “É muito gratificante. É o reconhecimento da minha dedicação em oferecer um conteúdo de qualidade”, disse. A matéria com Duda Santos, como é conhecida pelos mais íntimos, foi publicada no último dia 19 com o título “Com mais tempo em casa, pode ser preciso ressignificar o lar”. Confira no link

A capixaba dá dicas de como trazer equilíbrio para dentro de casa – seja para trabalhar, usar como refúgio particular e também usufruir de momentos de relaxamento e descanso com a família.

CONVERSAS SOBRE JORNALISMO

O professor de Jornalismo da Ufes, Victor Gentilli, lançou em seu canal no YouTube o quadro Conversas sobre Jornalismo, no qual recebe colegas de profissão para bate-papos sobre a imprensa capixaba e nacional. O primeiro convidado foi o jornalista Jonas Reis e o segundo é José Roberto Santos Neves, que fala sobre jornalismo cultural e os seus livros sobre a música popular brasileira. A série Conversas sobre Jornalismo será atualizada semanalmente com novos convidados.

QUARENTENA

Sabrina Lemos, atriz Crédito: Divulgação

Durante a quarentena, nossa artista Sabrina Lemos vem fazendo sessões semanais com a coaching de atores Ana Carter. Através da plataforma Zoom ela vem se aperfeiçoando na arte de atuar com uma das grandes experts do Rio de Janeiro.

BOAS PRÁTICAS NO SUPERMERCADO

A Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) inicia nesta terça-feira, dia 21 de julho, às 9h, uma série de encontros técnicos virtuais para orientar os estabelecimentos na gestão e na operação das lojas durante a pandemia do novo coronavírus. O tema do primeiro evento será “Rotina de boas práticas para reduzir riscos nos supermercados”, com transmissão no canal da entidade no YouTube, e palestras de Osmar Viviani, consultor especialista em gestão e técnicas de limpeza institucional, e de Luciana Dalarmelina, nutricionista e instrutora do Senac-ES (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).

ROCHAS ORNAMENTAIS E O MERCADO DOS EUA

Depois de reunir espectadores de cinco países e 18 estados brasileiros no primeiro Stone Summit, Flavia Milaneze, Tales Machado e Fabio Cruz ajustam os detalhes para o segundo episódio da série de lives nesta quarta-feira, 22 de julho. O tema da vez é o setor de rochas ornamentais brasileiro e o mercado dos EUA com foco nos desafios e oportunidades na visão dos principais buyers americanos.

O time convidado é formado por representantes de grandes empresas e profissionais com larga experiência e conhecimento específico em negociação e compra de materiais para os EUA: Mauro Silva, Ramon Oliveira, Rogério Antônio e Rodrigo Pinheiro.