Desafio aceito: a moda do Instagram está de volta entre as capixabas

"Tive o cuidado de escolher quem eu acho que vai cumprir com o desafio, mas sobretudo quem conheço que partilha esse tipo de pensamento, entre mulheres existem várias críticas; ao invés disso devíamos cuidar umas das outras. Somos lindas do jeito que somos. Publique uma foto sozinha em preto e branco, escrito “desafio aceito” e me mencione. Identifique 9 mulheres para fazer o mesmo, no privado. Escolhi você por ser linda e incrível."