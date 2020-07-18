Desafio aceito: a moda do Instagram está de volta entre as capixabas

De repente, a timeline foi colorida de preto e branco. Pra quem está nas redes sociais neste ano de 2020 ou esteve em 2016 já deve ter se deparado com fotos em P&B com a seguinte inscrição na legenda #desafioaceito. Mas você sabe do que se trata esse desafio?
Na versão deste ano, as mulheres “desafiam” outras a postar fotos em preto e branco para exaltar a beleza e as qualidades femininas.
Já na campanha #desafioaceito de 2016, homens e mulheres usaram a hashtag para conscientizar a população sobre o combate ao câncer.
RR elegeu algumas queridas da coluna que aderiram à campanha 2020. Confira:
"Tive o cuidado de escolher quem eu acho que vai cumprir com o desafio, mas sobretudo quem conheço que partilha esse tipo de pensamento, entre mulheres existem várias críticas; ao invés disso devíamos cuidar umas das outras. Somos lindas do jeito que somos. Publique uma foto sozinha em preto e branco, escrito “desafio aceito” e me mencione. Identifique 9 mulheres para fazer o mesmo, no privado. Escolhi você por ser linda e incrível."