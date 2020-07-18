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Renata Rasseli

Desafio aceito: a moda do Instagram está de volta entre as capixabas

Mulheres “desafiam” outras a postar fotos em preto e branco para exaltar a beleza e qualidades femininas com a hashtag #desafioaceito

Públicado em 

18 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Lenize Zanotti Dias
Lenize Zanotti Dias Crédito: Instagram
De repente, a timeline foi colorida de preto e branco. Pra quem está nas redes sociais neste ano de 2020 ou esteve em 2016 já deve ter se deparado com fotos em P&B com a seguinte inscrição na legenda #desafioaceito. Mas você sabe do que se trata esse desafio?
Na versão deste ano, as mulheres  “desafiam” outras a postar fotos em preto e branco para exaltar a beleza e as qualidades femininas.
Já na campanha #desafioaceito de 2016, homens e mulheres usaram a hashtag para conscientizar a população sobre o combate ao câncer. 
RR elegeu algumas queridas da coluna que aderiram à campanha 2020. Confira:
Fabíola Jabour
Fabíola Jabour Crédito: Instagram
"Tive o cuidado de escolher quem eu acho que vai cumprir com o desafio, mas sobretudo quem conheço que partilha esse tipo de pensamento, entre mulheres existem várias críticas; ao invés disso devíamos cuidar umas das outras. Somos lindas do jeito que somos. Publique uma foto sozinha em preto e branco, escrito “desafio aceito” e me mencione. Identifique 9 mulheres para fazer o mesmo, no privado. Escolhi você por ser linda e incrível."
Texto da campanha #DesafioAceito de 2020 - Instagram
Aurê Aguiar
Aurê Aguiar Crédito: Instagram
Camila Pitanga Salim
Camila Pitanga Salim Crédito: Instagram
Lurdinha Perovano
Lurdinha Perovano Crédito: Instagram
Mônica Zorzanelli
Mônica Zorzanelli Crédito: Instagram
Lorena Rassele Croce
Lorena Rassele Croce Crédito: Instagram
Márcia Gabriella Mulle
Márcia Gabriella Mulle Crédito: Instagram
Annelise Lima
Annelise Lima Crédito: Instagram
Renata Rasseli
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