Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Artista plástica do ES vence prêmio nos EUA com obra sobre sexo

Margarette Mattos é a grande vencedora do prêmio Focus Brasil com a instalação da mostra "SexO”, na Flórida, EUA

Públicado em 

15 jul 2020 às 17:05
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A artista plástica Capixaba Margarette Mattos é a grande vencedora do prêmio Focus Brasil pela instalação da mostra
A artista plástica Capixaba Margarette Mattos é a grande vencedora do prêmio Focus Brasil com a instalação da mostra "SexO”, Crédito: divulgação
A artista plástica capixaba Margarette Mattos é a grande vencedora do prêmio Focus Brasil pela instalação da mostra "SexO”, exposição coletiva que foi realizada em Boston, nos Estados Unidos, e reuniu 11 artistas brasileiros, no primeiro semestre de 2019. A exposição relatou, de maneira artística e criativa, os prazeres do sexo. A premiação foi online e aconteceu no último domingo (12), na Flórida, EUA. 
A artista plástica Capixaba Margarette Mattos é a grande vencedora do prêmio Focus Brasil pela instalação da mostra
A artista plástica capixaba Margarette Mattos é a grande vencedora do prêmio Focus Brasil com a  instalação da mostra "SexO” Crédito: divulgação
"Queríamos passar o sentimento de prazer, sem preconceito. Desmitificar o sexo como uma coisa feia."
Margareth Mattos - Artista plástica
A artista plástica Capixaba Margarette Mattos é a grande vencedora do prêmio Focus Brasil pela instalação da mostra
Mostra "SexO” Crédito: divulgação
Essa é a oitava vez que a artista capixaba recebe a premiação em suas inúmeras categorias. "Ter o trabalho reconhecido e muito bom. No meu primeiro prêmio, disse que 'o dia que paramos de sonhar, um anjo perde o emprego no céu. O meu nunca vai ficar desempregado'", se diverte a artista.

Veja Também

Aplicativo do ES para pacientes com autismo será usado em Abu Dhabi

Conheça os 5 destinos mais desejados do Brasil para o pós-pandemia

Fotógrafo do ES assina editorial da escritora Djamila Ribeiro

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Sexo Arte Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de matar piloto de banana boat em Guarapari é preso
Imagem de destaque
Por que consumir mexerica? Veja 5 benefícios da fruta
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados