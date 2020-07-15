Artista plástica do ES vence prêmio nos EUA com obra sobre sexo

A artista plástica capixaba Margarette Mattos é a grande vencedora do prêmio Focus Brasil pela instalação da mostra "SexO”, exposição coletiva que foi realizada em Boston, nos Estados Unidos, e reuniu 11 artistas brasileiros, no primeiro semestre de 2019. A exposição relatou, de maneira artística e criativa, os prazeres do sexo. A premiação foi online e aconteceu no último domingo (12), na Flórida, EUA.

Essa é a oitava vez que a artista capixaba recebe a premiação em suas inúmeras categorias. "Ter o trabalho reconhecido e muito bom. No meu primeiro prêmio, disse que 'o dia que paramos de sonhar, um anjo perde o emprego no céu. O meu nunca vai ficar desempregado'", se diverte a artista.