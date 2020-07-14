Conheça os 5 destinos mais desejados do Brasil para o pós-pandemia

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação

O Booking.com divulgou a lista dos destinos brasileiros mais desejados para o pós-pandemia. São eles: Gramado (RS), Rio de Janeiro (RJ), Campos do Jordão (SP), Monte Verde (MG) e Porto de Galinhas (PE). Os dados foram coletados durante os meses de maio e junho.

Além disso, os brasileiros estão entre as 15 nacionalidades que mais criaram desejos de viagens nos últimos dois meses, segundo o Booking.com.

COMBATE A COVID-19

Justino Bunelli, presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, lidera mais uma ação que contribuiu para o combate ao novo coronavírus. As unidades doaram cinco mil luvas para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Desde o início da pandemia, a concessionária tem desenvolvido diferentes iniciativas como a doação de oito mil detergentes biodegradáveis para moradores da Serra e de Vila Velha e um intenso trabalho de desinfecção de áreas públicas em parceria com a prefeitura dos dois municípios.

FAMÍLIA

Família reunida: Bernardo, Enzo, Marcia Gabriella, Maria Fernanda, Elisa e Matheus Crédito: Divulgação

SAÚDE

Muita se fala sobre possíveis ensinamentos da pandemia para a vida pessoal, profissional e social. Médico e CEO da Samp e do Vitória Apart Hospital, André Madureira acredita que o momento tão triste e crítico pode também lançar um novo olhar sobre a importância dos profissionais e dos serviços de saúde.

Em live realizada com Orlando Caliman e José Luiz Orrico, ele ressalta a importância da conscientização em relação ao uso dos serviços de saúde, de forma a estabelecer uma relação equilibrada e sustentável entre custo e e benefício. O caminho é pensar mais na prevenção, e não no tratamento.

ANIVERSÁRIO

Maitê Rasseli comemora seus 7 anos com pocket party, na Mata da Praia. A produção da festa com o tema Unicórnio ficou a cargo da Fofuras da Lulis Crédito: Juliana Paluzzi Reis

DIA DO HOMEM

A médica Julianne Wagmacker afirma que cada vez mais homens têm procurado por procedimentos estéticos como botox, lasers e preenchimentos com ácido hialurônico na face. “Eles buscam um rejuvenescimento da face sem perder a naturalidade e expressão, porém ressaltando seus traços masculinos. "Estamos em uma época em que as pessoas vivem mais, e a aparência da face é importante para seus relacionamentos sociais .”

ENSAIO FOTOGRÁFICO

As amigas Isabela Gomes e Ana Elisa Lopes (Miss Juvenil Vila Velha 2021) posam para fotos em parque de diversão fechado. A produção é de Humberto Alves e Rammys Teixeira. Crédito: Octávio Lucas

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