Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Conheça os 5 destinos mais desejados do Brasil para o pós-pandemia

Gramado (RS), Rio de Janeiro, Campos do Jordão (SP), Monte Verde (MG) e Porto de Galinhas (PE) estão no ranking do Booking

Públicado em 

14 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro Crédito: Riotur/Divulgação
O Booking.com divulgou a lista dos destinos brasileiros mais desejados para o pós-pandemia. São eles: Gramado (RS), Rio de Janeiro (RJ), Campos do Jordão (SP), Monte Verde (MG) e Porto de Galinhas (PE). Os dados foram coletados durante os meses de maio e junho. 
Além disso, os brasileiros estão entre as 15 nacionalidades que mais criaram desejos de viagens nos últimos dois meses, segundo o Booking.com.

COMBATE A COVID-19

Justino Bunelli, presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, lidera mais uma ação que contribuiu para o combate ao novo coronavírus. As unidades doaram cinco mil luvas para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Desde o início da pandemia, a concessionária tem desenvolvido diferentes iniciativas como a doação de oito mil detergentes biodegradáveis para moradores da Serra e de Vila Velha e um intenso trabalho de desinfecção de áreas públicas em parceria com a prefeitura dos dois municípios.

FAMÍLIA

Família reunida: Bernardo, Enzo, Marcia Gabriella, Maria Fernanda, Elisa, Matheus
Família reunida: Bernardo, Enzo, Marcia Gabriella, Maria Fernanda, Elisa e Matheus Crédito: Divulgação

SAÚDE

Muita se fala sobre possíveis ensinamentos da pandemia para a vida pessoal, profissional e social. Médico e CEO da Samp e do Vitória Apart Hospital, André Madureira acredita que o momento tão triste e crítico pode também lançar um novo olhar sobre a importância dos profissionais e dos serviços de saúde.
Em live realizada com Orlando Caliman e José Luiz Orrico, ele ressalta a importância da conscientização em relação ao uso dos serviços de saúde, de forma a estabelecer uma relação equilibrada e sustentável entre custo e e benefício. O caminho é pensar mais na prevenção, e não no tratamento. 

Veja Também

Pocket parties viram moda durante a quarentena no ES

ANIVERSÁRIO

Maitê Rasseli comemora seus 7 anos com pocket party
Maitê Rasseli comemora seus 7 anos com pocket party, na Mata da Praia. A produção da festa com o tema Unicórnio ficou a cargo da  Fofuras da Lulis Crédito: Juliana Paluzzi Reis

DIA DO HOMEM

A médica Julianne Wagmacker afirma que cada vez mais homens têm procurado por procedimentos estéticos como botox, lasers e preenchimentos com ácido hialurônico na face. “Eles buscam um rejuvenescimento da face sem perder a naturalidade e expressão, porém ressaltando seus traços masculinos. "Estamos em uma época em que as pessoas vivem mais, e a aparência da face é importante para seus relacionamentos sociais .”

ENSAIO FOTOGRÁFICO

As amigas Isabela Gomes e Ana Elisa Lopes (Miss Juvenil Vila Velha 2021) com produção de Humberto Alves e Rammys Teixeira
As amigas Isabela Gomes e Ana Elisa Lopes (Miss Juvenil Vila Velha 2021) posam para fotos em parque de diversão fechado. A produção é de Humberto Alves e Rammys Teixeira. Crédito: Octávio Lucas

PODCAST 

Roberta Larica é a convidada desta semana do podcast “Sem Espuma”, programa comandado pelo publicitário e marido da nutricionista, Guilherme Barbosa. Com irreverência, a entrevista contou um pouco da trajetória profissional da Roberta, referência em nutrição no Estado

Veja Também

Fotógrafo do ES assina editorial da escritora Djamila Ribeiro

Chef do ES lança linha de cereal matinal de origem suíça

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Turismo Pandemia Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados