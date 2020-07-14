Conheça os 5 destinos mais desejados do Brasil para o pós-pandemia

O Booking.com divulgou a lista dos destinos brasileiros mais desejados para o pós-pandemia. São eles: Gramado (RS), Rio de Janeiro (RJ), Campos do Jordão (SP), Monte Verde (MG) e Porto de Galinhas (PE). Os dados foram coletados durante os meses de maio e junho.
Além disso, os brasileiros estão entre as 15 nacionalidades que mais criaram desejos de viagens nos últimos dois meses, segundo o Booking.com.
COMBATE A COVID-19
Justino Bunelli, presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha, lidera mais uma ação que contribuiu para o combate ao novo coronavírus. As unidades doaram cinco mil luvas para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Desde o início da pandemia, a concessionária tem desenvolvido diferentes iniciativas como a doação de oito mil detergentes biodegradáveis para moradores da Serra e de Vila Velha e um intenso trabalho de desinfecção de áreas públicas em parceria com a prefeitura dos dois municípios.
FAMÍLIA
SAÚDE
Muita se fala sobre possíveis ensinamentos da pandemia para a vida pessoal, profissional e social. Médico e CEO da Samp e do Vitória Apart Hospital, André Madureira acredita que o momento tão triste e crítico pode também lançar um novo olhar sobre a importância dos profissionais e dos serviços de saúde.
Em live realizada com Orlando Caliman e José Luiz Orrico, ele ressalta a importância da conscientização em relação ao uso dos serviços de saúde, de forma a estabelecer uma relação equilibrada e sustentável entre custo e e benefício. O caminho é pensar mais na prevenção, e não no tratamento.
ANIVERSÁRIO
DIA DO HOMEM
A médica Julianne Wagmacker afirma que cada vez mais homens têm procurado por procedimentos estéticos como botox, lasers e preenchimentos com ácido hialurônico na face. “Eles buscam um rejuvenescimento da face sem perder a naturalidade e expressão, porém ressaltando seus traços masculinos. "Estamos em uma época em que as pessoas vivem mais, e a aparência da face é importante para seus relacionamentos sociais .”
ENSAIO FOTOGRÁFICO
PODCAST
Roberta Larica é a convidada desta semana do podcast “Sem Espuma”, programa comandado pelo publicitário e marido da nutricionista, Guilherme Barbosa. Com irreverência, a entrevista contou um pouco da trajetória profissional da Roberta, referência em nutrição no Estado