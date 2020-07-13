Chef do ES lança linha de cereal matinal de origem suíça

Aglay Piovesan, chef de cozinha Crédito: Divulgação

A chef capixaba Aglay Piovesan, que já comandou restaurantes famosos no ES, acaba de lançar uma linha de cereais matinais de origem suíça, os Muesli ou Müsli, à base de flocos de aveia crus, fruta e frutos secos. Radicada em São Paulo, a chef, desenvolveu a linha #MüsliMaravilha, combinação de cereais, castanhas, sementes e frutas, feito artesanalmente em pequenos lotes, que já está à venda para todo Brasil.

O Müsli Maravilha é livre de açúcares, aromas artificiais, corantes e conservantes. Pode ser consumido com iogurte natural, manga e mel. "Depois de uma longa viagem pelos países nórdicos, bálticos e Rússia, onde comi müsli todo-santo-dia, fiquei completamente viciada! Quando voltei, comecei a procurar algo pareceido. Na falta de opções, passei a testar e testar e testar várias receitas. quando fiquei feliz, passei a dar vidrinhos de müsli pra alguns amigos provarem. Assim nasceu o MüsliMaravilha", conta a chef. Os pedidos podem ser feitos no Instagram @chefsemcozinha.

ENTÃO, É NATAL!

Fanática por Natal, a produtora de eventos Stella Miranda já montou sua árvore de Natal, antes mesmo de Nizan Guanaes dar a sugestão. Crédito: Monica Zorzanelli

JOIAS PARA ELES

Dorion Soares Crédito: Divulgação

Em 2011, o Wall Street Journal relatou que dois terços das joias eram vendidos a homens que presenteavam mulheres. Mas Dorion Soares, sempre de olho nas tendências do mercado, tem percebido uma mudança de comportamento por parte dos clientes. O designer afirma que a realidade é outra, e hoje as mulheres passaram a se presentear e os homens, por sua vez, também começaram a comprar adornos para si. “É claro que os presentes sempre terão o seu lugar. Mas vejo essa mudança de forma muito positiva. Os homens muitas vezes gostam do tradicional, mas elas têm o olhar apurado e gostam de uma peça com um design diferenciado”.

NOVA CLÍNICA DE SAÚDE INTEGRATIVA

A biomédica especializada em Biomedicina Estética Juliana Pedrosa Sarmento e a terapeuta capilar naturalista Paula Breder inauguram nova clínica, a PB Saúde Integrativa, no final deste mês, no Centro, em Vila Velha. Uma das especialidades do local será a Ozonioterapia, que oferece diversos tratamentos que beneficiam a saúde, incluindo a estética corporal e a saúde mental.

ANIVERSÁRIO