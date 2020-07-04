Caribe e Maldivas: os destinos de luxo mais desejados no pós-pandemia

Maldivas Crédito: Divulgação

Com o maior portfólio mundial de eventos de viagens de luxo, inclusive no Brasil, a ILTM realizou uma pesquisa com mais de mil agentes de viagens de todo o mundo, para saber quais as perspectivas de retorno das viagens de alto padrão após a pandemia. Segundo o estudo, 52% dos clientes dessas agências dizem que irão viajar nos próximos três meses e mais de 50% dos agentes acreditam que as viagens de luxo deverão se recuperar totalmente em um ano.

Segundo a pesquisa, os destinos mais populares para viagens internacionais no momento são Grécia, Itália, Maldivas, Caribe e Europa em geral. Quase 60% (ou exatos 57%) querem que seus agentes de viagens busquem opções de vilas de luxo, para que a família possa se hospedar junta e com segurança.

BEBÊ A BORDO

Caio Perenzin e Bia Croce Bonadiman Perenzin, à espera de Antônio Crédito: Lari Dias

SAÚDE EM DIA

Em tempos de pandemia, em que a saúde tem sido tão valorizada, a Samp amplia seu portfólio de produtos, buscando atender a demanda de quem deseja ter um plano de saúde. O CEO da Samp, André Madureira, anunciou o lançamento de um produto diferenciado, voltado para pessoa física, com abrangência na Grande Vitória.

A novidade está alinhada à pesquisa do Ibope que indica que ter um plano de saúde é o terceiro principal desejo dos brasileiros, atrás apenas do acesso à educação e à casa própria. Além disso, pesquisas indicam que 89% das pessoas que já tiveram plano de saúde e, por contenção de despesas ou outros motivos, precisaram abrir mão do serviço, sabem da importância e do valor de poder contar com assistência de saúde suplementar.

CELEBRIDADE MADE IN ES

Rachel Pires coleciona clientes famosas como Jade Seba, Adriana Santana e Débora Secco s com roupas de mesa, o hit da empresária durante a pandemia Crédito: Divulgação

TENDÊNCIAS DA PANIFICAÇÃO

Levantamento do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo indica que existem cerca de duas mil empresas voltadas para o segmento de panificação no Estado. No próximo dia 8, dia do panificador, o setor comemora as variedades e as novas tendências para produção de pães. Os técnicos de panificação da Buaiz Alimentos Adenailton Xavier Martins e Genilson Pereira têm dado cursos e treinamentos para compartilhar as novidades com os profissionais das áreas. Entre os destaques, fermentação natural, uso de trigo integral e grãos e massas com alta hidratação.

MANIFESTO "UM GRITO PELAS REFORMAS"

O presidente da Findes, Léo de Castro, e a presidente eleita da Federação, Cristhine Samorini, e o deputado federal Evair de Melo Crédito: Divulgação

O presidente da Findes, Léo de Castro, e a presidente eleita da Federação, Cristhine Samorini, estiveram em Brasília nesta semana, na terça-feira (30), para entregar ao deputado federal Evair de Melo, vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, o Manifesto Um Grito Pelas Reformas. O Manifesto foi lançado pela Findes na semana passada, para defender um conjunto de reformas estruturais, para ajudar o país a superar a crise. O deputado avalia que pelo menos 3 projetos têm maiores chances de avançar de imediato: a Nova lei do gás, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental e a Desestatização da Eletrobras. O Manifesto defende também as reformas tributária e administrativa. “Na condição de vice-líder do governo, o deputado Evair se comprometeu a trabalhar em conjunto com o Executivo, para deslanchar o andamento das propostas no Congresso Nacional. O deputado também compreendeu a relevância da reforma tributária. O Movimento Brasil Competitivo já identificou que a complexidade tributária é o principal ponto que compõe o Custo Brasil”, afirmou Léo de Castro.

ANIVERSÁRIO