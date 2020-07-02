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Renata Rasseli

Anitta veste look de estilista do ES em novo clipe "Desce pro Play"

Heberth Portilla assina os looks da cantora, que aparece bem sensual no videoclipe, lançado na última sexta-feira

Públicado em 

02 jul 2020 às 10:19
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Cantora Anitta veste look de estilista capixaba Heberth Portila
Cantora Anitta veste look de estilista capixaba Heberth Portila Crédito: Divulgação
A cantora Anitta surge com looks exclusivos assinados pelo estilista capixaba Heberth Portila em seu novo clipe videoclipe “Desce pro Play”. A cantora  compartilhou uma série de fotografias de divulgação do seu novo trabalho, uma parceria com Mc Zaac e Tyga. "Sobe desce para depois joga na minha cara e faz... papapa", escreveu a cantora em legenda, fazendo alusão ao refrão da música..
O estilista se baseou em referências que a cantora já vinha usando para criar o look. "Era o mood que eles queriam para a gravação, os recortes no bumbum. Incrível que a calça vestiu tão bem que não precisou de ajustes, e o recorte do bumbum ficou perfeito! Fizemos na lycra! O tecido quem escolheu foi eu e eles aprovaram antes de começar a produção", conta o estilista.
Em relação ao prazo, Heberth conta que foi recorde. "Foi bem complicado, pois já estávamos na pandemia e os correios não estavam funcionando direito. Fizemos as peças em 2 dias, e enviei pelo avião. Foi uma correria!"
Ver essa foto no Instagram

Sobe desce para depois joga na minha cara e faz... #papapa

Uma publicação compartilhada por Anitta ? (@anitta) em

ESTILISTA

Heberth Portilla
Heberth Portilla Crédito: Divulgação
"Não desistam nunca dos sonhos de vocês"
Heberth Portilla - Estilista, em suas redes sociais, sobre vestir a cantora Anitta

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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