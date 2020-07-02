Anitta veste look de estilista do ES em novo clipe "Desce pro Play"

A cantora Anitta surge com looks exclusivos assinados pelo estilista capixaba Heberth Portila em seu novo clipe videoclipe “Desce pro Play”. A cantora compartilhou uma série de fotografias de divulgação do seu novo trabalho, uma parceria com Mc Zaac e Tyga. "Sobe desce para depois joga na minha cara e faz... papapa", escreveu a cantora em legenda, fazendo alusão ao refrão da música..
O estilista se baseou em referências que a cantora já vinha usando para criar o look. "Era o mood que eles queriam para a gravação, os recortes no bumbum. Incrível que a calça vestiu tão bem que não precisou de ajustes, e o recorte do bumbum ficou perfeito! Fizemos na lycra! O tecido quem escolheu foi eu e eles aprovaram antes de começar a produção", conta o estilista.
Em relação ao prazo, Heberth conta que foi recorde. "Foi bem complicado, pois já estávamos na pandemia e os correios não estavam funcionando direito. Fizemos as peças em 2 dias, e enviei pelo avião. Foi uma correria!"
ESTILISTA
"Não desistam nunca dos sonhos de vocês"