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"Papapapa!"

'Desce Pro Play', nova música de MC Zaac com Anitta e Tyga ganha videoclipe

Parceria inédita foi lançada na madrugada desta sexta (26)

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 18:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2020 às 18:36
Depois da parceria de sucesso em "Vai Malandra", de 2017, Mc Zaac e Anitta estão de volta com mais uma música que promete fazer bastante barulho nas paradas musicais, também em parceria inédita com o rapper americano Tyga.
Anitta e Mc Zaac Crédito: Marcos Alonso/Divulgação
"Desce Pro Play (Pa Pa Pa)" estreou nas plataformas digitais na madrugada desta sexta-feira (26) e nessa manhã já ganhou um videoclipe, que foi gravado à distância pelos artistas por conta da pandemia do novo coronavírus. Mc Zaac, em São Paulo, Anitta, no Rio de Janeiro, e Tyga, em Los Angeles (EUA), cada um gravou diretamente da suas residências.
Para Zaac, o resultado ficou do jeito que esperava. "Estou muito contente com essa música, é sempre um prazer trabalhar com Anitta. Além disso, trabalhamos com profissionais incríveis e o resultado ficou demais", comentou o cantor, que conheceu Tyga em 2016 e desde então vinha negociando um feat com o rapper.

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Os artistas optaram por uma estratégia de divulgação através das redes sociais. Diversos famosos como Larissa Manoela, Luísa Sonza, Claudia Raia, Flávia Alessandra, Lexa, Gretchen, Giovanna Lancelloti, ajudaram a divulgar o lançamento de "Desce Pro Play".
Todos gravaram vídeos aleatórios, fazendo coisas rotineiras durante a quarentena, enquanto cantavam o refrão chiclete: "Sobe, desce para, depois joga na minha cara e faz papapapa".
Anitta aposta que o hit será mais um sucesso para sua coletânea de parcerias e músicas bombadas."Eu adoro o trabalho do Zaac. Um amigo e um talento do nosso funk", contou sobre sua relação com o funkeiro.
Sobre gravar o clipe em sua casa, a cantora carioca comentou: "Foi muito diferente porque eu dancei sozinha para uma câmera, em um fundo branco usando a música no meu celular. Mas com o resultado final, você não percebe. Ficou sensacional!"
O rapper norte-americano Tyga, por sua vez, já conhecia Anitta - responsável por fazer o convite da colaboração - já tinha uma certa relação com Mc Zaac. Em 2016 o ex-namorado de Kylie Jenner conheceu o trabalho do cantor brasileiro por causa do funk "Bumbum Granada".
"Sempre gostei da música e dos artistas brasileiros. Quando a Anitta tocou a música para mim no estúdio eu topei na hora", completou.

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