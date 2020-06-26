Anitta é internada após sofrer trombose: 'Perigo que é essa doença'

Anitta deu um susto e tanto nos fãs nesta quinta (25). A Poderosa foi diagnosticada com trombose e precisou até ser internada por conta da doença. Em seguida, na web, a cantora acalmou os seguidores.
"Estou no hospital, estou internada, mas estou bem, e vou ter alta amanhã. O que eu tive foi uma trombose que já começou a ser tratada. Para quem o que é trombose, sabe o perigo que é essa doença", disse a funkeira por meio de seus stories do Instagram.
"Descobrindo essa doença, entra em tratamento, a minha estava em fase inicial. Então vai ficar tudo bem comigo. Amanhã estou indo dançar nos stories, fazer lives, promover o clipe novo. Vamos ver a música aí e aproveitar e comemorar que eu estou viva. Está bom?", continuou.
Anitta ainda não se pronunciou sobre a causa da trombose.