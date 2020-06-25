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Pai de Duda Reis volta a mandar indiretas sobre noivado da filha com Nego do Borel

Médico deu a entender que funkeiro era 'canalha'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 12:10

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 12:10

Nego do Borel e a namorada Duda Reis
Nego do Borel e a namorada Duda Reis Crédito: Instagram/negodoborel
A briga envolvendo os pais da modelo Duda Reis, 18, com o cantor Nego do Borel, 27, parece não ter chegado ao fim. Após uma série de polêmicas, o sogro do cantor, que já declarou não aprovar o relacionamento, mandou uma nova indireta.
Luiz Fernando Barreiros, médico e pai de Duda, usou suas redes sociais para trocar farpas nesta quarta-feira (24). "Vocês acreditam que pessoas canalhas, sejam homens ou mulheres, mudam?", questionou Barreiros em uma publicação, dando a entender que falava de Nego do Borel.
Essa não seria a primeira vez que o pai da modelo chama o funkeiro, indiretamente, de canalha. Em abril, quando o casal oficializou o retorno após alguns meses separados, Nego do Borel comentou a reprovação do relacionamento dizendo que ficava muito triste com tais comportamentos.
Foi quando Luiz Fernando Barreiros o chamou de canalha e arrogante. "Prepotente, se acha o melhor! É um manipulador contumaz. Quer nos rotular de racistas, mas não comenta o quão bem foi recebido aqui em nossa casa durante muito tempo", afirmou o médico.

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Em sua mais recente indireta, o médico deu a entender que não acredita na mudança de pessoas canalhas. "A vida e uma repeticao de atitudes", concluiu. Coincidentemente, Duda Reis e Nego do Borel fizeram declarações apaixonadas na madrugada desta quinta (25).
"Vamos juntos nesta batalha, vamos junto nessa luta cansativa em busca da felicidade. Um dia vamos ficar velhinhos lembrando de nossa vida inteira que passamos juntos", escreveu o músico para a namorada. "Eu entendo que eu nunca vou entender. Mas de qualquer forma, estarei com você", registrou a modelo.
Ver essa foto no Instagram

Aí vale tudo! Felicidade faz a gente fazer até careta! Kkkkkkkk

Uma publicação compartilhada por Luiz Fernando Barreiros (@nandobarreiros) em

Duda Reis já se pronunciou sobre a exposição do caso e ressaltou que ainda sente carinho pelos pais, mesmo eles não aprovando sua relação com o cantor. "Eu amo muito meus pais e eles sabem, eles sabem mais do que ninguém. Eu sempre fui aquela filha que ama muito, que sempre fala o tempo inteiro o quanto ama, sempre honrou, sempre foi grata. E acho que tudo precisa ser conversado, e é o que vai acontecer. Eu sou contra mesmo a exposição", afirmou ela.
Noivos, Reis e Nego do Borel ainda não possuem data para o casamento, mas pretendem oficializar a união em breve. "O pedido já foi feito e já foi aceito, são planos para o futuro que estão sendo pensados com calma por conta da profissão de ambos", contou a modelo em entrevista à Glamour.
Recentemente o funkeiro fez uma tatuagem com o nome da amada. "Eu amei demais, pirei quando vi. Não tem outra palavra e nem sentimento, só amor, eu amei (risos)", afirmou Reis.

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