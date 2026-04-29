Jiboia é resgatada após aparecer na calçada da Câmara de Colatina; vídeo

Uma jiboia chamou a atenção de quem passava pela calçada em frente à Câmara Municipal de Colatina, no Centro do município, no Noroeste do Espírito Santo. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (28), quando o animal foi visto rastejando pelo local.





Segundo a Polícia Ambiental de Colatina, uma equipe foi acionada por volta das 11h para realizar o resgate. De acordo com a corporação, tratava-se de uma jiboia adulta, que não apresentava ferimentos e não chegou a atacar ninguém.





Após o resgate, a cobra foi recolhida e solta em um local seguro.