Advogado de Guaçuí desaparece após festa em Vila Velha

Um advogado desapareceu após uma festa que aconteceu na madrugada de domingo (26) na Barra do Jucu, em Vila Velha, na Grande Vitória. Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, mora e trabalha em Guaçuí, no Caparaó capixaba. De acordo com a família, ele estava acompanhado da esposa e de amigos quando se afastou do grupo após perder a chave do carro. Durante a procura, ele acabou saindo do local e não retornou.
Familiares souberam que, pouco depois, o jovem teria sido visto caminhando por uma rodovia de forma desorientada. Buscas já foram realizadas pela região, mas ele não foi localizado. O celular dele ficou guardado dentro do veículo, impossibilitando o contato.
A Polícia Civil informou que está investigando o caso. Informações que possam ajudar a localizar Antônio podem ser compartilhadas pelo Disque-Denúncia: por telefone, basta discar 181; pelo site, clique aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181.