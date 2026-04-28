Moradores relatam queda de energia em bairros da Grande Vitória

Enseada do Sua, Praia do Suá e Praia do Canto, em Vitória, e na região da Grande Terra Vermelha, Glória e em Praia de Itaparica, Vila Velha. A situação foi registrada por volta de 17h50 desta terça-feira (28).





Em Vila Velha, houve picos de energia, mas o serviço foi logo normalizado. Em bairros de Vitória, o problema permaneceu por mais tempo.





Em nota, a EDP informou que o apagão foi causado por uma carreta, que colidiu contra um poste da rede de alta tensão na Avenida Capuaba, no bairro Santa Rita, em Vila Velha.

Devido a isso, algumas áreas do município e da Capital registraram uma interrupção momentânea de energia.

" Equipes técnicas da EDP foram imediatamente mobilizadas e estão no local trabalhando na substituição do poste atingido. No momento, por questão de segurança, clientes do entorno do local estão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço."

Moradores da Grande Vitória relataram queda de energia elétrica em bairros como Bento Ferreira,