Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Queda de energia

Batida de carreta em poste gerou apagão em Vitória e Vila Velha

Veículo atingiu poste de alta tensão na Estrada de Capuaba, em Vila Velha, e deixou diversos bairros sem luz momentaneamente

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 19:25

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 abr 2026 às 19:25

Os apagões simultâneos e quase consecutivos que atingiram diversos bairros de Vitória e Vila Velha no final da tarde desta terça-feira (4) foram causados por um acidente envolvendo uma carreta, que colidiu contra um poste da rede de alta tensão na Estrada de Capuaba, no bairro Santa Rita, em Vila Velha.


A informação foi confirmada pela EDP, que pontuou, em nota, que, por conta da situação “algumas ruas da Região da Grande Terra Vermelha, Glória e Itaparica, em Vila Velha, e parte de Praia do Canto, Bento Ferreira, Praia do Suá, Jardim da Penha, Ilha de Santa Maria e Santa Helena, em Vitória, registraram uma interrupção momentânea de energia".


Ainda de acordo com a concessionária, equipes técnicas estão no local trabalhando na substituição do poste atingido. “No momento, por questão de segurança, clientes do entorno do local estão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço."


A Guarda Municipal de Vila Velha também está no local e interditou os dois sentidos da avenida.


O fogo foi controlado pelos Bombeiros e, de acordo com o repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o condutor explicou que perdeu o freio do veículo, que acabou indo em direção ao poste. O motorista conseguiu deixar a cabine momentos antes do fogo começar. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Energia Eletricidade edp Vila Velha Vitória (ES) Acidente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem coloca fogo na própria moto após ser abordado pela PM em Domingos Martins
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1: entenda os próximos passos da proposta no Congresso
Audax São Mateus x Serra, pela Copa Espírito Santo 2026
Audax São Mateus derrota o Serra na estreia da Copa Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados