Batida de carreta em poste gerou apagão em Vitória e Vila Velha

Os apagões simultâneos e quase consecutivos que atingiram diversos bairros de Vitória e Vila Velha no final da tarde desta terça-feira (4) foram causados por um acidente envolvendo uma carreta, que colidiu contra um poste da rede de alta tensão na Estrada de Capuaba, no bairro Santa Rita, em Vila Velha.





A informação foi confirmada pela EDP, que pontuou, em nota, que, por conta da situação “algumas ruas da Região da Grande Terra Vermelha, Glória e Itaparica, em Vila Velha, e parte de Praia do Canto, Bento Ferreira, Praia do Suá, Jardim da Penha, Ilha de Santa Maria e Santa Helena, em Vitória, registraram uma interrupção momentânea de energia".





Ainda de acordo com a concessionária, equipes técnicas estão no local trabalhando na substituição do poste atingido. “No momento, por questão de segurança, clientes do entorno do local estão com o fornecimento de energia interrompido até a finalização do serviço."





A Guarda Municipal de Vila Velha também está no local e interditou os dois sentidos da avenida.





O fogo foi controlado pelos Bombeiros e, de acordo com o repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, o condutor explicou que perdeu o freio do veículo, que acabou indo em direção ao poste. O motorista conseguiu deixar a cabine momentos antes do fogo começar.