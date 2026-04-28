Segurança é preso por abusar de vizinho de 6 anos em Cariacica

“A gente identificou que ela realmente não sabia (dos abusos). Ela disse que conhecia esse homem há 11 anos, e nunca imaginou que ele era capaz dessas atitudes. Era um vizinho que morava praticamente porta a porta, na mesma rua. Ele se aproveitava disso e cometia os abusos e falava que ia dar R$ 2, R$ 4, valores irrisórios.”





Para a mãe da criança, o homem não levantava suspeitas e ela chegou a temer pela reação dos familiares dele à prisão, justamente por não haver indícios aparentes dos atos praticados por ele.





O investigado foi conduzido à delegacia, onde ficou em silêncio, mas, diante do caso, foi encaminhado ao presídio.





A prisão ocorreu no âmbito da Operação Nacional Proteção Integral IV que cumpriu, de forma simultânea, 159 mandados de busca e apreensão, em todas as unidades da Federação, e 16 de prisão preventiva, com foco na identificação e na prisão de autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes.





No Espírito Santo, além da ação que resultou na prisão do segurança em Cariacica, em uma residência foi alvo de busca e apreensão em Viana, após uma postagem feita por usuário da rede social Discord, em que alegava que iria abusar e assediar a própria sobrinha.





“Identificamos um adolescente de 15 anos, que tinha realmente uma sobrinha de 11 anos. Foi comprovado que essas pessoas existem, mas, ao chegar ao local, verificamos que tudo não passou de uma publicação infeliz desse adolescente. No aparelho dele não foi identificado nenhum material de abuso sexual infantil, não houve nenhum outro indício que levasse a acreditar que ele realmente estava praticamente um crime de abuso e exploração sexual infantil. De qualquer forma, o mandado foi cumprido e ele vai ser ouvido na delegacia.”





O delegado ainda alertou: “As pessoas têm a ideia de que um perfil (de rede social), mesmo falso, não tem possibilidade de identificação pela polícia. Mas a não ser que seja um criminoso altamente especializado, vai deixar algum rastro.”