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Investigação

Professor de escola estadual é preso por suspeita de estupro de estudante em Linhares

O suspeito utilizava aulas particulares de informática para se aproximar da vítima e planejar o crime. Em depoimento à polícia, ele confessou a relação, mas alegou consentimento

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 14:54

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

28 abr 2026 às 14:54

Um professor de uma escola pública estadual de Linhares, região Norte do Espírito Santo, foi preso na tarde desta segunda-feira (27) acusado de abusar sexualmente de uma aluna. De acordo com as investigações, o homem de 38 anos utilizava aulas particulares de informática, lecionadas na própria residência, para ganhar proximidade com a vítima. 

Ainda segundo a polícia, ele teria atraído a jovem a um local isolado com um pretexto falso e, após o abuso, a levou a uma farmácia, instruindo-a a não contar nada a ninguém. Em depoimento, o educador confessou ter mantido relações sexuais com a aluna, mas alegou que houve consentimento. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. O crime foi agravado pela posição de autoridade que o investigado exercia sobre a vítima como professor, o que amplia a pena do crime.

A Secretaria da Educação (Sedu) informou que, conforme apuração preliminar, o fato investigado não tem relação com as atividades desenvolvidas na unidade escolar. A pasta reforçou seu compromisso com a segurança e a integridade da comunidade escolar, adotando as medidas cabíveis e permanecendo à disposição das autoridades para colaborar, de forma transparente e responsável, com as investigações.

Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não serão divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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