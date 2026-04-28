Professor de escola estadual é preso por suspeita de estupro de estudante em Linhares

Ainda segundo a polícia, ele teria atraído a jovem a um local isolado com um pretexto falso e, após o abuso, a levou a uma farmácia, instruindo-a a não contar nada a ninguém. Em depoimento, o educador confessou ter mantido relações sexuais com a aluna, mas alegou que houve consentimento. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. O crime foi agravado pela posição de autoridade que o investigado exercia sobre a vítima como professor, o que amplia a pena do crime.