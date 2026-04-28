Professor de escola estadual é preso por suspeita de estupro de estudante em Linhares

Um professor de uma escola pública estadual de Linhares, região Norte do Espírito Santo, foi preso na tarde desta segunda-feira (27) acusado de abusar sexualmente de uma aluna. De acordo com as investigações, o homem de 38 anos utilizava aulas particulares de informática, lecionadas na própria residência, para ganhar proximidade com a vítima.
Ainda segundo a polícia, ele teria atraído a jovem a um local isolado com um pretexto falso e, após o abuso, a levou a uma farmácia, instruindo-a a não contar nada a ninguém. Em depoimento, o educador confessou ter mantido relações sexuais com a aluna, mas alegou que houve consentimento. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra. O crime foi agravado pela posição de autoridade que o investigado exercia sobre a vítima como professor, o que amplia a pena do crime.
A Secretaria da Educação (Sedu) informou que, conforme apuração preliminar, o fato investigado não tem relação com as atividades desenvolvidas na unidade escolar. A pasta reforçou seu compromisso com a segurança e a integridade da comunidade escolar, adotando as medidas cabíveis e permanecendo à disposição das autoridades para colaborar, de forma transparente e responsável, com as investigações.
Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não serão divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).