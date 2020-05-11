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'Lembra quando falavam que seu filho ia ser bandido?', diz Nego do Borel para mãe

Cantor lembra de pobreza na infância em texto de homenagem ao Dia das Mães
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 16:42

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 16:42

Cantor Nego do Borel
Cantor Nego do Borel Crédito: Instagram-20.mai.2020/@negodoborel
No Dia das Mães deste domingo (10), Nego do Borel, 27, fez uma declaração para sua mãe, Roseli Viana, na qual relembrou o período em que ambos viveram sob goteiras e sendo julgados por terceiros.
Em seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou uma imagem em que ele e a mãe estão dentro de uma casa humilde. Na legenda, ele citou as dificuldades financeiras e o preconceito que enfrentaram.

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"Mae linda, lembra quando falavam que seu filho ia ser bandido quando grande? Lembra que falaram que seu filho nao ia dar em nada? Lembra quantas vezes eu matei aula (me arrependo hoje), repeti 7 vezes", escreve o cantor.
"Pois e mae, eu me lembro quando chovia na nossa casa e a gente saia botando panela na direcao das gotas dentro de casa. Lembra mae quando eu nao almocava pra poder jantar?", continuou. "Lembra que minha vo tinha que subir o morro todos os dias cansada depois de um dia limpando vaso, limpando casa de madame..."
Ao final do depoimento, o cantor diz que ela nunca deveria esquecer que eles são vencedores, e que ele conseguiu dar orgulho a ela, se distanciando de tudo o que previram sobre ele.
"Eu nao uso droga, sou cristao, sou cantor de funk, o Brasil me ama, levo alegria por onde passo, consegui ter um futuro diferente de muitos amigos que perdi pro trafico e muitos que nem aqui estao mais", escreveu.
Ver essa foto no Instagram

Ma?e linda, lembra quando falavam que seu filho ia ser bandido quando grande ? Lembra que falaram que seu filho na?o ia dar em nada ? Lembra quantas vezes eu matei aula ( me arrependo hoje), repeti 7 vezes, pois e? ma?e, eu me lembro quando chovia na nossa casa e a gente sai?a botando panela na direc?a?o das gotas dentro de casa, lembra ma?e quando eu na?o almoc?ava pra poder jantar ? Lembra ma?e quando muitos olhavam pra senhora e falava que a senhora ia morrer hahahah, lembra ma?e quando a gente ficou de dar mil reais, casa que a prefeitura comprou pra gente e? a gente tinha que dar o final, o dono da casa queria pegar a casa de volta, lembra da senhora com dor de dente ma?e ? Lembra que minha vo? tinha que subir o morro todos os dias cansada depois de um dia limpando vaso, limpando casa de madame... Enta?o mama?e e? bom a gente nunca esquecer que somos vencedores, consegui ma?e, consegui te dar orgulho ma?e, eu na?o fui nada do que falaram, fui totalmente diferente, eu na?o uso droga, sou crista?o, sou cantor de funk, o Brasil me ama, levo alegria por onde passo, consegui ter um futuro diferente de muitos amigos que perdi pro tra?fico e muitos que nem aqui esta?o mais, eu te amo ma?e, eu tenho muito orgulho da senhora, aqueles castigos que vc e minha vo? me botava adiantou, aqueles puxo?es de orelha, hoje minha vo? tem uma idade ja?, o dia que ela partir eu vou poder respirar fundo e falar, eu dei ORGULHO pra minha vo? e pra minha ma?e ???? feliz dia das ma?es te amo!

Uma publicação compartilhada por Nego do Borel ?? (@negodoborel) em

Nos stories, Nego do Borel também publicou fotos com a mãe e apareceu em um vídeo no qual passa pelo serviço de drive-thru da rede de fast-food McDonald's.

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