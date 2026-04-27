Família procura lavrador desaparecido há mais de um mês em Vargem Alta

O lavrador Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos, está desaparecido desde 22 de março no Sul do Espírito Santo. Familiares contam que ele saiu de casa em São José de Fruteiras, em Vargem Alta, para visitar a irmã. Em seguida, o homem foi visto pela última vez pilotando uma motocicleta na rodovia ES 475, que liga o distrito à cidade de Castelo.
Dias após o desaparecimento, sem conseguir contato com Rodrigo, parentes teriam encontrado um anúncio online da moto dele. Uma transferência bancária via Pix feita na conta bancária do lavrador também foi detectada. Desde então, amigos e familiares realizam buscas independentes na região. "A família está destruída, os pais dele não conseguem nem trabalhar", conta a tia Vanessa Quintino.
De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado como desaparecimento pela Delegacia de Polícia de Castelo. Quem tiver informações que ajudem a localizar Rodrigo pode entrar em contato anonimamente pelo Disque-Denúncia: por telefone, basta discar 181; pelo site, clique aqui; já pelo WhatsApp, basta mandar uma mensagem para o número 27 99253-8181.