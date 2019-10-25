Nego do Borel choca fãs ao revelar que não gostava de tomar banho

Nego do Borel já é nome envolvido em outra polêmica por outra coisa que ele mesmo fez. Agora, ao abrir o coração para os seguidores no Instagram, o cantor disse que não gostava de tomar banho (!).
"Vou contar uma coisa pra vocês que nunca contei antes. Eu não gostava de tomar banho, não, mané", escreveu ele, em uma foto em que aparece lavando as partes.
Mas o bonitão se explicou: Por..., muito chato, tem que tirar a roupa, ligar o chuveiro, depois passar sabão, depois pegar a toalha, se secar. Osso".