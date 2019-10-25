Nego do Borel choca fãs ao revelar que não gostava de tomar banho

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Vou contar uma coisa pra vocês que nunca contei antes, eu não gostava de tomar banho não mané, porra muito chato, tem que tirar a roupa, ligar o chuveiro, depois passar sabão, depois pegar a toalha se secar, osso, mas hoje em dia eu tomo uns 3 por dia.. E você ? Toma quantos banhos por dia ?