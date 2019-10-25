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Nego do Borel choca fãs ao revelar que não gostava de tomar banho

Cantor disse que é muito chato ter que tirar a roupa, ligar o chuveiro, passar sabão e ainda se secar, então por isso não gostava de tomar banho

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 08:48
O cantor Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
Nego do Borel já é nome envolvido em outra polêmica por outra coisa que ele mesmo fez. Agora, ao abrir o coração para os seguidores no Instagram, o cantor disse que não gostava de tomar banho (!). 
"Vou contar uma coisa pra vocês que nunca contei antes. Eu não gostava de tomar banho, não, mané", escreveu ele, em uma foto em que aparece lavando as partes. 
Mas o bonitão se explicou: Por..., muito chato, tem que tirar a roupa, ligar o chuveiro, depois passar sabão, depois pegar a toalha, se secar. Osso".

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