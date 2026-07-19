Homem é encontrado morto dentro de kitnet em São Mateus

Um homem foi encontrado morto na tarde deste sábado (18) dentro de uma kitnet no bairro Ideal, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A vítima apresentava perfurações provocadas por arma branca e diversos cortes pelo corpo, indicando que houve luta corporal antes do crime.





De acordo com a Polícia Militar, o proprietário do imóvel informou que o homem era natural de Salvador (BA) e havia alugado a kitnet há cerca de cinco meses. Segundo ele, aproximadamente 15 dias antes do crime, a vítima passou a dividir o imóvel com um amigo e eram frequentes as discussões entre os dois.





Quando a PM chegou ao local, a vítima foi encontrada sem vida, caída próxima à janela. A arma utilizada no homicídio não foi localizada, assim como o suspeito do crime.





A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.