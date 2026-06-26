Maior da América Latina, mega tirolesa de Pancas está parada; entenda

Quem visita a Mega Tirolesa dos Pontões Capixabas, localizada em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, percebe que as atividades estão suspensas. Segundo a prefeitura, a interrupção ocorreu em razão de um processo de concessão para definir o novo modelo de gestão do equipamento turístico.





Considerada a maior tirolesa da América Latina, a atração foi inaugurada em agosto de 2024 e possui cerca de 3 quilômetros de extensão. O circuito é formado por duas tirolesas: uma com aproximadamente 2.100 metros e outra com cerca de 850 metros. A estrutura também conta com um mirante com vista panorâmica para os Pontões Capixabas.





Atualmente, quem gerencia o equipamento é a prefeitura do município. No entanto, segundo a administração municipal, estudos indicaram que a concessão à iniciativa privada poderia ampliar o funcionamento da atração, com mais dias de operação, uso do quiosque existente e implantação de novos serviços.





Dentro desse estudo, a proposta também prevê a instalação de serviços de alimentação e restaurante, com o objetivo de aumentar o tempo de permanência dos turistas e fortalecer a economia local. As informações foram divulgadas nas redes sociais da Prefeitura de Pancas (confira abaixo).





A nova concorrência pública foi marcada para acontecer nesta sexta-feira (26). A reportagem de A Gazeta tenta contato com a prefeitura desde a quarta-feira (24), para saber mais detalhes sobre a concessão e quando o serviço voltará a funcionar, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.



