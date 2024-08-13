Circuito de tirolesas será inaugurado em Pancas com entrada gratuita

Tirolesa de Pancas será inaugurada neste sábado (17) Crédito: Divulgação

Com 3 quilômetros de extensão, o circuito de tirolesas de Pancas é considerado o maior da América Latina e será oficialmente aberto ao público neste sábado (17), no município de Pancas, Noroeste do Estado. Durante um determinado período, todas as descidas pelos equipamentos serão gratuitas.

O evento de inauguração está marcado para as 9h, mas a programação segue até domingo (18), com diversas atrações culturais, música ao vivo, cervejas artesanais e barraquinhas de comidas típicas, dentro do projeto Cultura na Praça.

No sábado (17), as atividades acontecem das 8h à 0h, e no domingo, das 8h às 18h. Durante a cerimônia de inauguração, será servida uma moqueca capixaba gigante , preparada com meia tonelada de peixe, sob o comando do chef Roberto Malacarne, de Conceição da Barra.

MEGAESTRUTURA

Capixabas e turistas que quiserem se aventurar na Mega Tirolesa dos Pontões Capixabas deverão retirar uma senha, que será distribuída no local de acordo com a disponibilidade operacional.

O circuito começou a ser construído em março de 2023 pela empresa Guia Vertical, contratada pela prefeitura de Pancas, e tem duas etapas. As construções do circuito de tirolesas - uma com aproximadamente 2.100,00 metros de extensão e outra com aproximadamente 900,00 metros de extensão -, de uma praça e de um quiosque, naquele local, representam um investimento do Governo do Estado no valor de cerca de R$ 2,3 milhões. Esse recurso, proveniente do Fundo Cidades, foi repassado diretamente, ao fundo municipal de investimentos de Pancas. A obra resulta, portanto, de uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura Municipal.

Mega Tirolesa dos Pontões Capixabas fica em Pancas Crédito: Fabrício Silva

De acordo com o g1 ES, o ponto mais alto terá 400 metros de altura e a velocidade atingida será de até 120 km/h.

Durante a fase inicial, a tirolesa será operada por uma equipe da prefeitura, treinada e preparada para garantir a segurança e a qualidade do atendimento.

As descidas serão gratuitas até que uma empresa assuma a operação oficial da tirolesa. A forma de agendar as descidas será divulgada posteriormente pela prefeitura do município.