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Turismo

Maior tirolesa da América Latina está sendo construída no ES

A estrutura está sendo montada em Pancas, com recursos do Governo do Estado, e tem previsão de entrega para setembro. A proposta é promover o turismo de aventura na região
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 20 de Junho de 2023 às 12:51

Maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES, terá quase três quilômetros
Maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES, terá quase três quilômetros Crédito: Divulgação/Guia Vertical
A galera que gosta de turismo de aventura poderá ter um novo point para curtir a partir de setembro. O motivo é a construção do que promete ser o maior circuito de tirolesas da América Latina, no município de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A estrutura, com três quilômetros de extensão, começou a ser construída em março pela empresa Guia Vertical, contratada pela prefeitura do município.
Duas tirolesas formam o circuito completo: uma com cerca de 2.100 metros de extensão e outra de, aproximadamente, 850 metros.  De acordo com o g1 ES, o ponto mais alto terá cerca de 400 metros de altura e a velocidade será de até 120 km/h.
"Estamos na fase de adequação dos acessos e instalação de algumas estruturas e fundações, totalizando 14 toneladas de estrutura metálica. Em seguida, a fase de instalação dos cabos, decks de lançamento e treinamentos dos futuros monitores", informou o coordenador de projetos da empresa Guia Vertical, Maycon André Grilo, ao g1 ES.
Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES
Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES Crédito: Divulgação/Guia Vertical
O coordenador da empresa contratada para a construção explicou que a previsão de entrega da obra será em setembro. Porém, por se tratar de um espaço de difícil acesso, há desafios que podem influenciar o prazo de conclusão.
"A construção de uma estrutura de grande porte como este circuito apresenta diversos desafios, como o uso de concreto, a locação de estruturas super pesadas, o acesso ao local, as condições climáticas, o maquinário necessário, a altura da estrutura, a presença de vegetação densa, entre outros. Estamos superando esses desafios à medida que avançamos na obra, mas a passagem e lançamento dos cabos representam um dos maiores desafios, devido ao peso das bobinas e às dificuldades do terreno", acrescentou.
De acordo com o secretário de Turismo da Pancas, Leandro da Rocha Vieira, a obra é feita com recurso obtido por meio de convênio com o governo do Estado no valor de R$ 1.848.278,29. O projeto visa promover o turismo de aventura na região e gerar a economia local.
Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES
Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES Crédito: Divulgação/Guia Vertical
O município ainda investe no calçamento da via de acesso para a tirolesa, numa praça com quiosque no local da chegada para um complexo turístico de alimentação e ainda todo o calçamento do entorno, que é o loteamento Nelson Grobério,
"Pancas já é conhecida internacionalmente pela procura de pilotos de voo livre de vários países, e estamos nos preparando para elevar o nível do turismo em nossa região e estado. Após a construção e entrega do projeto, será aberta uma concessão para a administração e operação da tirolesa, e estamos estudando o formato ideal", disse o secretário de Turismo ao g1 ES.
Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES
Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES Crédito: Divulgação/Guia Vertical
*Com informações de Viviann Barcelos do g1 ES

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