Maior tirolesa da América Latina está sendo construída no ES

Maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES, terá quase três quilômetros Crédito: Divulgação/Guia Vertical

A galera que gosta de turismo de aventura poderá ter um novo point para curtir a partir de setembro. O motivo é a construção do que promete ser o maior circuito de tirolesas da América Latina, no município de Pancas , no Noroeste do Espírito Santo . A estrutura, com três quilômetros de extensão, começou a ser construída em março pela empresa Guia Vertical, contratada pela prefeitura do município.

Duas tirolesas formam o circuito completo: uma com cerca de 2.100 metros de extensão e outra de, aproximadamente, 850 metros. De acordo com o g1 ES, o ponto mais alto terá cerca de 400 metros de altura e a velocidade será de até 120 km/h.

"Estamos na fase de adequação dos acessos e instalação de algumas estruturas e fundações, totalizando 14 toneladas de estrutura metálica. Em seguida, a fase de instalação dos cabos, decks de lançamento e treinamentos dos futuros monitores", informou o coordenador de projetos da empresa Guia Vertical, Maycon André Grilo, ao g1 ES.

Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES Crédito: Divulgação/Guia Vertical

O coordenador da empresa contratada para a construção explicou que a previsão de entrega da obra será em setembro. Porém, por se tratar de um espaço de difícil acesso, há desafios que podem influenciar o prazo de conclusão.

"A construção de uma estrutura de grande porte como este circuito apresenta diversos desafios, como o uso de concreto, a locação de estruturas super pesadas, o acesso ao local, as condições climáticas, o maquinário necessário, a altura da estrutura, a presença de vegetação densa, entre outros. Estamos superando esses desafios à medida que avançamos na obra, mas a passagem e lançamento dos cabos representam um dos maiores desafios, devido ao peso das bobinas e às dificuldades do terreno", acrescentou.

De acordo com o secretário de Turismo da Pancas, Leandro da Rocha Vieira, a obra é feita com recurso obtido por meio de convênio com o governo do Estado no valor de R$ 1.848.278,29. O projeto visa promover o turismo de aventura na região e gerar a economia local.

Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES Crédito: Divulgação/Guia Vertical

O município ainda investe no calçamento da via de acesso para a tirolesa, numa praça com quiosque no local da chegada para um complexo turístico de alimentação e ainda todo o calçamento do entorno, que é o loteamento Nelson Grobério,

"Pancas já é conhecida internacionalmente pela procura de pilotos de voo livre de vários países, e estamos nos preparando para elevar o nível do turismo em nossa região e estado. Após a construção e entrega do projeto, será aberta uma concessão para a administração e operação da tirolesa, e estamos estudando o formato ideal", disse o secretário de Turismo ao g1 ES.

Construção da maior tirolesa da América Latina, que ficará em Pancas, Noroeste do ES Crédito: Divulgação/Guia Vertical