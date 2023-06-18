Vila Velha é uma das cidades do país com o maior crescimento nas buscas de destinos turísticos para viagens programadas Crédito: Vitor Jubini

Vitória e Vila Velha são as cidades do país com o maior crescimento nas buscas de destinos turísticos para viagens programadas para julho e agosto de 2023, ou seja, as férias de meio de ano. O levantamento feito pela Booking.com, site internacional de reservas e hospedagens, mostra que o Espírito Santo tem despertado, cada vez mais, interesse no cenário turístico.

O gerente regional da plataforma, Nelson Benavides, destaca que alguns destinos são figurinhas repetidas no ranking dos mais buscados por turistas brasileiros em qualquer época do ano, seja por já serem cidades famosos ou pela boa infraestrutura e atrativos que oferecem aos turistas.

Existem destinos, no entanto, que não necessariamente figuram nessas listas, mas que estão chamando a atenção e ganhando cada vez mais o interesse dos turistas do país

O Espírito Santo lidera com duas cidades a tendência para receber turistas este ano. Entre os 10 destinos tendência para o meio do ano, a Região Sudeste conta com sete representantes, com destaque para o Espírito Santo, que aparece no primeiro e no segundo lugar, Vitória e Vila Velha, respectivamente.

Your browser does not support the audio element. Vitória e Vila Velha crescem em buscas para destino de férias de julho

"Quando olhamos para a lista de destinos tendência, observamos locais do interior de São Paulo e Rio de Janeiro, além das capitais do Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Maranhão, dado que é uma boa época para visitar os Lençóis Maranhenses", completa Nelson Benavides.

O levantamento mostra as cidades que registraram o maior crescimento nas buscas no último ano, e não necessariamente as que são mais procuradas pelos turistas para as férias de julho.

Cidades com maior crescimento nas buscas:

Vitória, Espírito Santo: 274% de aumento





Vila Velha, Espírito Santo: 267%





Barretos, São Paulo: 236%





Petrópolis, Rio de Janeiro: 218%





Itaipava, Rio de Janeiro: 150%





São Luís do Maranhão, Maranhão: 117%





Ribeirão Preto, São Paulo: 114%





Abraão, Rio de Janeiro: 104%





Barreirinhas, Maranhão: 90%





Porto Alegre, Rio Grande do Sul: 83%

A lista divulgada pela empresa compara os destinos mais buscados por viajantes brasileiros entre 3 e 16 de abril de 2023, para viagens no período de 1º de julho a 31 de agosto de 2023, com as buscas feitas entre 4 e 17 de abril de 2022, para viagens no período de 1º de julho a 31 de agosto de 2022.