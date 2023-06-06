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Temporada das baleias no ES já começou; saiba como agendar o passeio

Em 2022, mais de 30 mil animais passaram pela costa capixaba; Veja quais agências estão credenciadas para os passeios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 14:46

A poucos metros de distância, pesquisadores tiveram o privilégio de ver golfinho nadar ao lado de uma baleia Jubarte
A poucos metros de distância, pesquisadores tiveram o privilégio de ver golfinho nadar ao lado de uma baleia Jubarte Crédito: Leonardo Merçon | Projeto Amigos da Jubarte
Com a chegada das primeiras baleias-jubarte no litoral do Espírito Santo, está oficialmente aberta a temporada de turismo de observação 2023. Entre junho e outubro, os interessados em contemplar o espetáculo das gigantes do mar em águas capixabas podem agendar passeios com quatro agências credenciadas no Estado (veja a lista e os contatos no fim da matéria).
Em média, as expedições duram seis horas e custam entre R$ 349 e R$ 379 por pessoa. Os passeios saem na parte da manhã da sede do projeto Baleia Jubarte ou do píer, na Enseada do Suá, e podem ser realizados tanto nos finais de semana e feriados quanto em dias úteis — a depender da disponibilidade da agência.
Como forma de incentivar a educação ambiental e promover um turismo responsável a bordo, os passeios sempre são acompanhados por, pelo menos, um guia e um pesquisador do projeto. 

ES É ÁREA DE REPRODUÇÃO DOS ANIMAIS

Na temporada de 2022, mais de 30 mil baleias passaram pela costa do Brasil. Todos os anos, as espécies utilizam a mesma rota para cumprir dois ciclos importantes. No outono, os animais saem da Antártica, onde se alimentam, e cruzam o oceano para se reproduzirem em águas mais amenas das zonas tropicais, como é o caso do Espírito Santo.
Por aqui, ocorre o acasalamento, nascimento dos filhotes e período de amamentação. Além das jubartes, com sorte, também é possível avistar golfinhos durante o passeio.
“As jubartes vem ao nosso litoral entre os meses de junho a outubro para acasalar e, somente em novembro, elas retornam para as águas subantárticas. Com o trabalho de conservação ambiental e sensibilização promovido pelo Projeto conseguimos tirar esse animal fantástico do risco de extinção e tornar a observação dos mesmo uma forma de turismo ecológico, gerar renda e empregos sem prejudicar a fauna marinha", destaca Paulo Rodrigues, coordenador do Projeto no Espírito Santo.

PASSEIOS DE OBSERVAÇÃO TEMPORADA 2023

  • AGÊNCIA AVES
  • QUANDO: 1º de julho a 15 de outubro
  • DURAÇÃO: De seis a oito horas
  • PREÇO: Individual por R$ 379 | Crianças de 6 a 12 anos por R$ 310 cada
  • CONTATO:  27 9 9980-0413
  • MAIS INFORMAÇÕES: www.suareservaonline.com.br/avesvoandoalto
  • BLUETRIP
  • QUANDO: 14 de julho a 10 de setembro, com passeios divididos em duas opções: Janela 1 (de segunda a quinta) e Janela 2 (de sexta a domingo)
  • DURAÇÃO: De seis a oito horas
  • PREÇO: Janela 1 por R$ 349 e Janela 2 por R$ 389
  • CONTATO: (27) 9 9601 2082 | (27) 3072 1808
  • MAIS INFORMAÇÕES: www.agenciabluetrip.com/observacao-de-baleias-jubarte
  • JUBARTE SAFARI
  • QUANDO: 8 de julho a 8 de outubro. Estão sendo comercializados, inicialmente, os passeios para finais de semana e feriados
  • DURAÇÃO: De cinco a nove horas
  • PREÇO: Individual por R$ 370 | Crianças menores de 12 anos por R$ 330 | Em grupos com mais de 4 pessoas, cada ingresso sai por R$ 350
  • CONTATO: (27) 9 9974 3653
  • MAIS INFORMAÇÕES: www.instagram.com/jubartesafari

HOMENAGEM

Para comemorar a temporada 2023, no dia 16 de junho será inaugurada a mais alta réplica de salto de baleia jubarte do Brasil, no espaço do Projeto Baleia Jubarte, na Enseada do Suá. O monumento com 12 metros de altura contou com a participação de artesãos experientes, incluindo o artista Gildo de Alfaia da Silva.
O evento contará a apresentação musical do Instituto Serenata da Favela, a partir das 8h30. 

SERVIÇO

  • PROJETO BALEIA JUBARTE
  • Onde fica: Praça do Papa, s/n - Enseada do Suá
  • Aberto: Terça a domingo, das 9h às 17h
  • Contato: (27) 9 8825 0440 | 3022 6691 [email protected]
  • Ingresso: R$ 10
*Com informações da assessoria de imprensa do Projeto Baleia Jubarte Vitória

Correção

07/06/2023 - 12:56
A matéria informava que todos os passeios saem do projeto Baleia Jubarte quando nem todos tem saída do local. Alguns partem do píer dos pescadores, no mesmo bairro, a Enseada do Suá. O texto foi corrigido.

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