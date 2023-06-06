Temporada das baleias no ES já começou; saiba como agendar o passeio

A poucos metros de distância, pesquisadores tiveram o privilégio de ver golfinho nadar ao lado de uma baleia Jubarte Crédito: Leonardo Merçon | Projeto Amigos da Jubarte

(veja a lista e os contatos no fim da matéria). Com a chegada das primeiras baleias-jubarte no litoral do Espírito Santo , está oficialmente aberta a temporada de turismo de observação 2023. Entre junho e outubro, os interessados em contemplar o espetáculo das gigantes do mar em águas capixabas podem agendar passeios com quatro agências credenciadas no Estado

Em média, as expedições duram seis horas e custam entre R$ 349 e R$ 379 por pessoa. Os passeios saem na parte da manhã da sede do projeto Baleia Jubarte ou do píer, na Enseada do Suá, e podem ser realizados tanto nos finais de semana e feriados quanto em dias úteis — a depender da disponibilidade da agência.

Como forma de incentivar a educação ambiental e promover um turismo responsável a bordo, os passeios sempre são acompanhados por, pelo menos, um guia e um pesquisador do projeto.

ES É ÁREA DE REPRODUÇÃO DOS ANIMAIS

Na temporada de 2022, mais de 30 mil baleias passaram pela costa do Brasil. Todos os anos, as espécies utilizam a mesma rota para cumprir dois ciclos importantes. No outono, os animais saem da Antártica, onde se alimentam, e cruzam o oceano para se reproduzirem em águas mais amenas das zonas tropicais, como é o caso do Espírito Santo.

Por aqui, ocorre o acasalamento, nascimento dos filhotes e período de amamentação. Além das jubartes, com sorte, também é possível avistar golfinhos durante o passeio.

“As jubartes vem ao nosso litoral entre os meses de junho a outubro para acasalar e, somente em novembro, elas retornam para as águas subantárticas. Com o trabalho de conservação ambiental e sensibilização promovido pelo Projeto conseguimos tirar esse animal fantástico do risco de extinção e tornar a observação dos mesmo uma forma de turismo ecológico, gerar renda e empregos sem prejudicar a fauna marinha", destaca Paulo Rodrigues, coordenador do Projeto no Espírito Santo.

PASSEIOS DE OBSERVAÇÃO TEMPORADA 2023

AGÊNCIA AVES

QUANDO: 1º de julho a 15 de outubro

1º de julho a 15 de outubro DURAÇÃO: De seis a oito horas

De seis a oito horas PREÇO: Individual por R$ 379 | Crianças de 6 a 12 anos por R$ 310 cada

Individual por R$ 379 | Crianças de 6 a 12 anos por R$ 310 cada CONTATO: 27 9 9980-0413

27 9 9980-0413 MAIS INFORMAÇÕES: www.suareservaonline.com.br/avesvoandoalto

BLUETRIP

QUANDO: 14 de julho a 10 de setembro, com passeios divididos em duas opções: Janela 1 (de segunda a quinta) e Janela 2 (de sexta a domingo)

14 de julho a 10 de setembro, com passeios divididos em duas opções: Janela 1 (de segunda a quinta) e Janela 2 (de sexta a domingo) DURAÇÃO: De seis a oito horas

De seis a oito horas PREÇO: Janela 1 por R$ 349 e Janela 2 por R$ 389

Janela 1 por R$ 349 e Janela 2 por R$ 389 CONTATO: (27) 9 9601 2082 | (27) 3072 1808

(27) 9 9601 2082 | (27) 3072 1808 MAIS INFORMAÇÕES: www.agenciabluetrip.com/observacao-de-baleias-jubarte

JUBARTE SAFARI

QUANDO: 8 de julho a 8 de outubro. Estão sendo comercializados, inicialmente, os passeios para finais de semana e feriados

8 de julho a 8 de outubro. Estão sendo comercializados, inicialmente, os passeios para finais de semana e feriados DURAÇÃO: De cinco a nove horas

De cinco a nove horas PREÇO: Individual por R$ 370 | Crianças menores de 12 anos por R$ 330 | Em grupos com mais de 4 pessoas, cada ingresso sai por R$ 350

Individual por R$ 370 | Crianças menores de 12 anos por R$ 330 | Em grupos com mais de 4 pessoas, cada ingresso sai por R$ 350 CONTATO: (27) 9 9974 3653

(27) 9 9974 3653 MAIS INFORMAÇÕES: www.instagram.com/jubartesafari

NATURA ECOTURISMO

QUANDO: De 8 de julho a 17 de setembro, aos finais de semana

De 8 de julho a 17 de setembro, aos finais de semana DURAÇÃO: Aproximadamente 6 horas

Aproximadamente 6 horas PREÇO: Individual por R$ 375, para quem garantir a reserva até dia 30/06

Individual por R$ 375, para quem garantir a reserva até dia 30/06 CONTATO: (27) 9 9736-6202

(27) 9 9736-6202 MAIS INFORMAÇÕES: www.naturaecoturismo.com.br/aventuras/baleiada/vitoria-capital-das-baleias

HOMENAGEM

Para comemorar a temporada 2023, no dia 16 de junho será inaugurada a mais alta réplica de salto de baleia jubarte do Brasil, no espaço do Projeto Baleia Jubarte, na Enseada do Suá. O monumento com 12 metros de altura contou com a participação de artesãos experientes, incluindo o artista Gildo de Alfaia da Silva.

O evento contará a apresentação musical do Instituto Serenata da Favela, a partir das 8h30.

SERVIÇO

PROJETO BALEIA JUBARTE

Onde fica: Praça do Papa, s/n - Enseada do Suá



Aberto: Terça a domingo, das 9h às 17h

Terça a domingo, das 9h às 17h Contato: (27) 9 8825 0440 | 3022 6691 [email protected]

(27) 9 8825 0440 | 3022 6691 [email protected] Ingresso: R$ 10

*Com informações da assessoria de imprensa do Projeto Baleia Jubarte Vitória