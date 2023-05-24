Vídeo: primeiras baleias-jubarte da temporada 2023 são avistadas no ES

Está aberta a temporada de avistamento de baleias-jubartes no litoral do Espírito Santo! As primeiras quatro baleias já chegaram e foram vistas na manhã desta quarta-feira (24) (veja vídeo acima) por pesquisadores do Projeto Amigos da Jubarte.

A navegação aconteceu entre as cidades de Vitória Vila Velha , e as baleias foram avistadas por volta das 11h30 da manhã, a cerca de 30 km de distância da orla.

Os pesquisadores disseram que as baleias navegavam juntas, sendo três indivíduos adultos e um sub-adulto, que apresentavam um comportamento de deslocamento, ou seja, nadavam de forma veloz em direção ao Litoral Norte do estado.

Em 2022, foi registrado um número recorde na presença de jubartes em águas brasileiras Crédito: Amigos da Jubarte

A temporada de observação de baleias no estado vai de junho a novembro. Nesse período, as jubartes podem ser avistadas principalmente na região de Abrolhos, trecho entre o Espírito Santo e o Sul da Bahia.

Segundo o projeto, esse tipo de cruzeiro avaliativo nesse período do ano ajuda a mensurar a quantidade de baleias que já chegaram de forma antecipada, uma informação valiosa para a cadeia do ecoturismo regional que trabalha com a observação natural de baleias.

Durante os meses de junho a novembro, mais de 20 mil indivíduos se deslocam quatro mil quilômetros vindos da Antártica, onde cumprem seu ciclo de alimentação.

Apesar de, simbolicamente, a temporada só começar em junho, algumas baleias “apressadinhas” costumam chegar já no mês de maio. Prova disso é que nos últimos três anos, o Projeto Amigos da Jubarte registrou baleias Espírito Santo já no quinto mês do ano.

Primeiras aparições de Jubarte no litoral do ES em 2023

Inclusive, no início deste ano, uma baleia foi avistada no litoral e os pesquisadores conseguiram até mesmo registrar o seu canto. Algo inédito!

O projeto está otimista para a temporada de 2023. Em 2022, um número recorde na presença de jubartes em águas brasileiras foi registrado, cerca de 25 mil indivíduos.

Alguns fatores podem influenciar no aumento ou na diminuição desse número em relação ao ano anterior, como, por exemplo, o número de fêmeas fecundadas ou ainda o sucesso na alimentação dos indivíduos em águas austrais. Porém, acredito que devemos ter um número próximo ao registrado no ano passado.

Temporada de passeios

O Projeto Amigos da Jubarte acredita que os passeios para observação de baleias devem começar no dia 1º de julho. Mas a data pode ser antecipada caso seja constatado que o número de baleias é grande o suficiente para começarem os passeios antes do previsto.

Em 2022, foram realizados 40 passeios e 840 turistas.

Em Vitória, o passeio tem, em média, oito horas de duração. Os valores atualizados para os passeios do ano de 2023 ainda não foram divulgados.