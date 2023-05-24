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Em Vitória

Parque em Jardim Camburi é reaberto para visitação após vistoria

O Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa, antigo Parque da Fazendinha, foi interditado após uma ave silvestre ter sido diagnosticada com gripe aviária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2023 às 16:48

Publicado em 24 de Maio de 2023 às 16:48

Parque Fazendinha reabriu nesta terça-feira (23), depois de uma semana fechado para visitação devido a caso de gripe aviária em ave
Parque Fazendinha reabriu nesta terça-feira (23), depois de uma semana fechado para visitação devido a caso de gripe aviária em ave Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
O Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa, antigo Parque da Fazendinha, foi reaberto aos visitantes nesta terça-feira (23) em Vitória. O local, localizado em Jardim Camburi, estava fechado desde a última terça (16), após ter sido identificado uma ave contaminada com a influenza aviária.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) notificou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) sobre o fim da interdição nesta segunda-feira (22). Segundo termo de vistoria emitido pelo Idaf, a decisão de desinterdição ocorreu após todos os animais do parque serem testados e apresentarem resultado negativo para gripe aviária.
A interdição foi feita após uma ave silvestre marinha, conhecida como Trinta-réis-bando (Thalasseus acuflavidus), ter sido encontrada caída e, posteriormente, diagnosticada com o vírus da influenza aviária H5N1 pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
Atualmente, o Espírito Santo identificou quatro aves com gripe aviária, sendo todas de espécie migratória, ou seja, que saíram do seu local de origem e passam pelo litoral capixaba durante o trajeto realizado.
Das quatro aves infectadas, três delas estavam em áreas do litoral: em Itapemirim, no Sul do Estado; na Enseada do Suá, em Vitória; e em Regência, no litoral de Linhares. A quarta, que teve a doença confirmada, foi encontrada em Nova Venécia, no Norte do Estado.
A Secretaria de Municipal de Meio Ambiente ressalta que os demais parques de Vitória não tiveram registros de animais com sintomas da gripe aviária e continuam abertos para visitação.

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