Parque em Jardim Camburi é reaberto para visitação após vistoria

Parque Fazendinha reabriu nesta terça-feira (23), depois de uma semana fechado para visitação devido a caso de gripe aviária em ave Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) notificou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) sobre o fim da interdição nesta segunda-feira (22). Segundo termo de vistoria emitido pelo Idaf, a decisão de desinterdição ocorreu após todos os animais do parque serem testados e apresentarem resultado negativo para gripe aviária.

A interdição foi feita após uma ave silvestre marinha, conhecida como Trinta-réis-bando (Thalasseus acuflavidus), ter sido encontrada caída e, posteriormente, diagnosticada com o vírus da influenza aviária H5N1 pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Atualmente, o Espírito Santo identificou quatro aves com gripe aviária, sendo todas de espécie migratória, ou seja, que saíram do seu local de origem e passam pelo litoral capixaba durante o trajeto realizado.

Das quatro aves infectadas, três delas estavam em áreas do litoral: em Itapemirim, no Sul do Estado; na Enseada do Suá, em Vitória; e em Regência, no litoral de Linhares. A quarta, que teve a doença confirmada, foi encontrada em Nova Venécia, no Norte do Estado.