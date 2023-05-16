Ave com gripe aviária estava caída em parque de Vitória; local foi fechado

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Vitória (Semmam), a ave estava no Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (antigo Parque da Fazendinha), no bairro Jardim Camburi. Uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) realiza a análise e vistoria dos animais do local.

Refúgio da Vida Silvestre da Mata Paludosa (antigo Parque da Fazendinha), em Vitória, está fechado Crédito: Paulo Ricardo Sobral/TV Gazeta

Por enquanto, os pássaros do parque serão apenas observadas, para saber se há sintomas, sem a realização de exame.

A secretaria ressaltou que a ave encontrada não integra a lista de animais silvestres da unidade de conservação, mas é migratória, ou seja, sai do seu local de origem e passa pelo litoral capixaba.

O pássaro foi encontrado caído na Fazendinha e, seguindo os protocolos de segurança exigidos, foi levado para exames, que detectou o vírus. A Semmam observa que o parque voltará a ser reaberto tão logo seja liberado pelos órgãos de controle.

Três casos no ES

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) registrou dois casos de aves marinhas contaminadas pelo vírus da influenza aviária, o H5N1, na tarde de segunda-feira (15). No fim do mesmo dia, o governo informou um terceiro caso.

Dois animais são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida Trinta-réis-bando, e foram resgatados no litoral do Espírito Santo. O terceiro é uma ave migratória da espécie Sula leucogaster (atobá-pardo), que estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram), desde janeiro.

Os animais contaminados são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando Crédito: Shutterstock

No momento do resgate, uma das aves estava localizada no município de Marataízes , e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Os casos não afetam a condição do Brasil como país livre de Influenza Aviária de Alta Patogenicida (IAAP), e os demais países membros da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) não devem impor proibições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros.

É a primeira vez que o Brasil apresenta casos de gripe aviária.

O secretário de Agricultura do Espírito Santo, Enio Bergoli, destacou que, até o momento, não há risco de qualquer embargo e sanção dos produtos agrícolas do Brasil para fora do país por se tratar de doença apenas em animais silvestres. "Agora, vamos intensificar as nossas medidas protetivas para que essa doença não chegue nos aviários comerciais", frisa.

Essas medidas de contenção definidas pelo governo do Espírito Santo serão detalhadas nesta terça-feira (16), às 15h30, em coletiva de imprensa a ser realizadas pela Seag.