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Vírus H5N1

Inédito: ES registra três casos de gripe aviária; um deles em Jardim Camburi

Um dos animais foi encontrado no bairro da Capital e outro no município de Marataízes; aves, que já foram resgatadas, são da espécie Trinta-réis-bando
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

15 mai 2023 às 16:32

Publicado em 15 de Maio de 2023 às 16:32

Os animais contaminados são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando
Os animais contaminados são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando Crédito: Shutterstock

Atualização

16/05/2023 - 11:43
Após publicação desta reportagem, o número de aves foi atualizado pelo Ministério da Agricultura, saindo de dois casos para três.
Espírito Santo está sob a mira do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), após o órgão anunciar nesta segunda-feira (15) que casos de gripe aviária foram registrados no Estado. A detecção do vírus da influenza aviária H5N1 aconteceu em três aves silvestres: uma localizada no município de Marataízes, no Sul do Estado, e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A terceira ave estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram),
A investigação para confirmar a doença começou após uma notificação recebida pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica. A ave da espécie Sula leucogaster (atobá-pardo), que se encontrava no Ipram, foi diagnosticada com a doença.
Os outros dois animais são da espécie Thalasseus acuflavidus, conhecida como Trinta-réis-bando. Eles foram resgatados na quarta-feira (10) pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO).
É a primeira vez que o Brasil apresenta casos de gripe aviária em animais silvestres. 

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Segundo um comunicado emitido pelo Mapa, a notificação da infecção pelo vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em aves silvestres não afeta a condição do Brasil como país livre de IAAP e os demais países membros da Organização Mundial da Saúde Animal (OMSA) não devem impor proibições ao comércio internacional de produtos avícolas brasileiros
Inédito: ES registra dois casos de gripe aviária; um deles em Jardim Camburi
Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) fez um alerta sobre a doença nesta segunda-feira (15)
Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) alertou sobre Crédito: Reprodução | Governo Federal

Alerta no País

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, declarou estado de alerta para aumentar a mobilização do setor privado e de todo o serviço veterinário oficial. Conforme o órgão, a medida visa incrementar a preparação nacional, aumentando a vigilância sobre a pandemia de IAAP.
Em uma publicação no Twitter, Fávaro também prometeu transparência sobre o assunto e destacou não haver riscos para a alimentação dos brasileiros. "Como sempre, vamos tratar o assunto com a maior transparência e eficiência que o assunto requer. Já estamos adotando todas as providências e reforçando o alerta para que todos façam sua parte", escreveu. 

Posicionamento

Após a confirmação dos casos, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) emitiram uma nota afirmando que seguem monitorando a situação no Estado, junto com as autoridades locais.
"A ABPA e AVES ressaltam ainda que é totalmente seguro o consumo da carne de aves e ovos, segundo informações cientificamente respaldadas pela OMSA, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e outros órgãos reconhecidos internacionalmente", destacaram os órgãos.

Confira a nota da ABPA e da Aves | Na íntegra

"Após confirmação oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) sobre existência de um caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em aves silvestres, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (AVES) informam que as entidades, e todo o setor produtivo, seguem monitorando a situação identificada no Espírito Santo, junto com as autoridades locais, buscando que as devidas medidas sejam efetivadas visando, inclusive, proteger os plantéis comerciais.

O evento já está sendo acompanhado por meio do Grupo Especial de Prevenção à Influenza Aviária (GEPIA), ao qual a AVES é integrante, seguindo todas orientações que estão sendo repassadas ao setor local, com extrema atenção para o reforço das ações de prevenção.

Conforme nota oficial do MAPA, o caso ocorreu em duas aves marinhas da espécie Thalasseus acuflavidus (nome popular Trinta-réis-de-bando), uma localizada no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, ambas no litoral do Espírito Santo. A investigação foi iniciada na quarta-feira (10) após notificação recebida pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica – ES. Já estão sendo tomadas pelo Serviço Veterinário Oficial, todas as medidas necessárias.

É importante reiterar que a situação foi registrada em aves silvestres, não ocorreu dentro do sistema industrial e distante das áreas de produção comercial, que segue os mais rígidos protocolos de biosseguridade. Por isso, não há qualquer mudança em relação ao abastecimento interno de produtos.

Também não são esperadas mudanças no fluxo de comércio internacional de produtos brasileiros, tendo como princípio as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A ABPA e AVES ressaltam ainda que é totalmente seguro o consumo da carne de aves e ovos, segundo informações cientificamente respaldadas pela OMSA, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e outros órgãos reconhecidos internacionalmente"

O que é a doença

A influenza aviária, também conhecida como gripe aviária, é uma doença viral altamente contagiosa que afeta, principalmente, aves silvestres e domésticas. Atualmente o mundo vivencia a maior pandemia de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) e a maioria dos casos está relacionada ao contato de aves silvestres migratórias com aves de subsistência, de produção ou aves silvestres locais.
Infecções humanas pelo vírus da Influenza Aviária podem ser adquiridas, principalmente, por meio do contato direto com aves infectadas (vivas ou mortas).

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