Inédito: ES registra três casos de gripe aviária; um deles em Jardim Camburi

"Após confirmação oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) sobre existência de um caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade em aves silvestres, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação dos Avicultores do Estado do Espírito Santo (AVES) informam que as entidades, e todo o setor produtivo, seguem monitorando a situação identificada no Espírito Santo, junto com as autoridades locais, buscando que as devidas medidas sejam efetivadas visando, inclusive, proteger os plantéis comerciais.

O evento já está sendo acompanhado por meio do Grupo Especial de Prevenção à Influenza Aviária (GEPIA), ao qual a AVES é integrante, seguindo todas orientações que estão sendo repassadas ao setor local, com extrema atenção para o reforço das ações de prevenção.

Conforme nota oficial do MAPA, o caso ocorreu em duas aves marinhas da espécie Thalasseus acuflavidus (nome popular Trinta-réis-de-bando), uma localizada no município de Marataízes e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória, ambas no litoral do Espírito Santo. A investigação foi iniciada na quarta-feira (10) após notificação recebida pelo Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica – ES. Já estão sendo tomadas pelo Serviço Veterinário Oficial, todas as medidas necessárias.

É importante reiterar que a situação foi registrada em aves silvestres, não ocorreu dentro do sistema industrial e distante das áreas de produção comercial, que segue os mais rígidos protocolos de biosseguridade. Por isso, não há qualquer mudança em relação ao abastecimento interno de produtos.

Também não são esperadas mudanças no fluxo de comércio internacional de produtos brasileiros, tendo como princípio as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).

A ABPA e AVES ressaltam ainda que é totalmente seguro o consumo da carne de aves e ovos, segundo informações cientificamente respaldadas pela OMSA, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e outros órgãos reconhecidos internacionalmente"