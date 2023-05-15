Não é de hoje que o assoreamento na foz do Rio Reis Magos, entre Serra Fundão , na Região Metropolitana da Grande Vitória , impacta a vida da comunidade pesqueira de Nova Almeida , que depende do manancial para viver e se sustentar. Relatada ano após ano, a dificuldade de saída dos barcos da foz para a pesca em alto-mar ficou ainda mais difícil, nos últimos meses, de acordo com as cerca de 500 famílias do local, que têm a atividade como principal fonte de renda.

Se antes era só seguir reto por baixo da ponte para alcançar o mar, agora é preciso esperar pela maré cheia e, mesmo assim, os pescadores precisam ter cuidado. Só é possível passar por pontos estreitos, desviando de bancos de areia para evitar que os barcos sofram danos ou até mesmo fiquem encalhados ou virem.

Pescadores de Nova Almeida, na Serra, reclamam dos bancos de areia que dificultam a saída para o mar Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente da Associação dos Pescadores de Nova Almeida, Fabrício Pimentel Zanoni, afirma que, nos últimos meses, os barcos maiores têm mais dificuldade de sair para o mar. Ele relata que algumas embarcações foram danificadas. Além disso, já há pescadores que optaram por levar seus barcos para ficar atracados em Jacaraípe, na Serra, e em Santa Cruz, Aracruz.

Your browser does not support the audio element. Bancos de areia impedem pescadores de sair do Rio Reis Magos para o mar

Para ele, o problema piorou depois que a Cesan começou a captar água do Rio Reis Magos, o que teria diminuído o fluxo que chega até a foz. Por isso, ele defende a construção de dois píeres para resolver o assoreamento e definir o canal de navegação no local.

O pescador Ivan Couto reclama que está cada vez difícil sair com os barcos para o mar por causa dos bancos de areia Crédito: Carlos Alberto Silva

Pescador há mais de 40 anos, Ivan Couto reforça que, com o agravamento da situação, os barcos grandes não conseguem mais ir para o mar. Apenas as embarcações médias e pequenas passam pela foz do Rio Reis Magos e somente quando a maré está cheia.

"Tem uns quatro meses que está assim. Se não tomarem providências, vai piorar, porque, quando a maré seca, ali fica muito estreito, com um metro de largura. Se o pescador não tiver experiência, joga o barco na praia" Ivan Couto - Vice-presidente da Associação de Pescadores de Nova Almeida

Diante da piora do assoreamento, formou-se um grande banco de areia no local, inclusive com a formação de pequenos lagos. Além disso, a restinga cresceu. Do outro lado, a erosão já tomou conta da costa.

Além de acarretar prejuízos aos pescadores, especialistas explicam que a seca na foz do rio também atrapalha o meio ambiente. O problema pode causar variação da fauna e da flora do ecossistema, devido ao fato de algumas espécies passarem a ter contato mais com água salgada ou doce.

A professora de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Jaqueline Albino explica que, se a vazão do rio diminui e a energia das ondas e o nível do mar aumentam, pode haver deposição de mais sedimentos — como a areia — para dentro do rio.

"Uma das coisas que podem piorar a vazão do rio é a captação de água, que diminuiu a quantidade e a força da água. Outra é jogar lixo e fazer desmatamento, situações que mandam mais sedimentos para o canal, o que também faz o rio perder força", detalha Jaqueline.

Sobre a vida no estuário, a professora explica que muitos dos ecossistemas do manguezal e todas as espécies, como caranguejo e crustáceos, são adaptadas a uma determinada condição de salinidade. Quando se tem uma região com água mais salgada do que doce, podem ocorrer variações tanto na fauna quanto na flora.

Prefeitura da Serra informou que está elaborando um projeto de dragagem para a melhoria de navegabilidade no Rio Reis Magos e a permanência das praias, mas aguarda um posicionamento dos órgãos de meio ambiente a respeito do assunto. Também há a previsão de construção de dois píeres na região, segundo o secretário municipal de Obras, Halpher Luiggi.

“Estamos em fase de coleta das informações, analisando a movimentação da areia para ver onde se deposita e estudando tábua de marés. O projeto prevê a dragagem, construção de um novo deck perto da praça dos pescadores e construção de dois píeres para evitar a força da maré na região das praias. Está em fase de licitação, e o ideal é concluir até o final do ano", diz o secretário.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informa que pediu delegação de competência ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) para que o município passe a fazer a gestão sobre a questão. Contudo, a solicitação foi negada.

À reportagem, o Iema respondeu que, em caso de necessidade de dragagem, é preciso solicitar licença ambiental ao órgão. “Entretanto, não há, até o momento, requerimento de licença no Iema da referida obra”, informa o instituto.

Diante do impasse e demora na resolução do problema, os pescadores da região pensam em não esperar pelo poder público. Segundo Ivan Couto, eles estão se unindo para locar uma máquina para fazer o serviço de retirada da areia do canal. "Se a gente esperar o poder público, ninguém faz nada. O pescador não é lembrado", aponta.

Apenas barcos menores conseguem cruzar a foz do Rio Reis Magos rumo ao mar Crédito: Carlos Alberto Silva

O problema

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), o assoreamento de rios e estuários é um processo natural, mas pode ser intensificado pelo desmatamento da mata às margens do curso hídrico. Quando a vegetação é substituída por culturas econômicas diversas, há redução na retenção do solo, que acaba sendo levado pelo rio até a foz. O lançamento de lixo também contribui para o assoreamento.

E a principal solução, a longo prazo, seria o reflorestamento da mata ciliar. A curto prazo, a solução é a realização de dragagens de manutenção no canal de navegação, informa o órgão.