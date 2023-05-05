Três novas espécies de plantas são descobertas em Linhares

Em sequência estão as plantas: D. heterophyllus Monzoli & D.Sampaio, a Cynophalla grandiflora Luber e a D. serrulatus Monzoli & Fraga. Crédito: Divulgação | Reserva Natural Vale

Uma descoberta científica no Norte do Espírito Santo . Três novas espécies de plantas, até então desconhecidas da ciência, foram descobertas às margens do Rio Doce em Linhares . As descobertas são uma árvore de pequeno porte, que ganhou o nome de Cynophalla grandiflora Luber, e duas são cipós volúveis do gênero Doliocarpus, que receberam o nome de D. heterophyllus Monzoli & D.Sampaio e D. serrulatus Monzoli & Fraga.

Elas foram encontradas por pesquisadores do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, em parceria com a equipe do herbário da Reserva Natural Vale, e foram descritas em 2022.

Com as descobertas, chega a 139 o total de novas espécies registradas na região, desde que o herbário foi criado na década de 60. Dentre essas já há vários registros de espécies ameaçadas de extinção. A catalogação e divulgação de novos vegetais é um incentivo para a preservação da flora na região.

“Diversas espécies da flora da região foram publicadas em revistas e jornais internacionais, descritas por meio de intercâmbio com instituições de pesquisas no Brasil e estrangeiras. Dessa forma, o herbário contribui de forma gradativa para preservação e conservação da vegetação local, inclusive do baixo Rio Doce e da mata do tabuleiro do Espírito Santo", diz Marcio Santos Ferreira, gerente da Reserva Natural Vale.

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