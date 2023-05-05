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Descoberta científica

Três novas espécies de plantas são descobertas em Linhares

As espécies foram encontradas por pesquisadores do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, em parceria com a equipe do herbário da Reserva Natural Vale
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

05 mai 2023 às 18:34

Publicado em 05 de Maio de 2023 às 18:34

Em sequência estão as plantas: D. heterophyllus Monzoli & D.Sampaio, a Cynophalla grandiflora Luber e a D. serrulatus Monzoli & Fraga.
Em sequência estão as plantas: D. heterophyllus Monzoli & D.Sampaio, a Cynophalla grandiflora Luber e a D. serrulatus Monzoli & Fraga. Crédito: Divulgação | Reserva Natural Vale
Uma descoberta científica no Norte do Espírito Santo. Três novas espécies de plantas, até então desconhecidas da ciência, foram descobertas às margens do Rio Doce em Linhares. As descobertas são uma árvore de pequeno porte, que ganhou o nome de Cynophalla grandiflora Luber, e duas são cipós volúveis do gênero Doliocarpus, que receberam o nome de D. heterophyllus Monzoli & D.Sampaio e D. serrulatus Monzoli & Fraga.
Elas foram encontradas por pesquisadores do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita, em parceria com a equipe do herbário da Reserva Natural Vale, e foram descritas em 2022.
Com as descobertas, chega a 139 o total de novas espécies registradas na região, desde que o herbário foi criado na década de 60. Dentre essas já há vários registros de espécies ameaçadas de extinção. A catalogação e divulgação de novos vegetais é um incentivo para a preservação da flora na região.
“Diversas espécies da flora da região foram publicadas em revistas e jornais internacionais, descritas por meio de intercâmbio com instituições de pesquisas no Brasil e estrangeiras. Dessa forma, o herbário contribui de forma gradativa para preservação e conservação da vegetação local, inclusive do baixo Rio Doce e da mata do tabuleiro do Espírito Santo", diz Marcio Santos Ferreira, gerente da Reserva Natural Vale.
Três novas espécies de plantas são descobertas em Linhares
O herbário da Reserva Natural Vale possui um acervo com mais de 17.300 amostras de plantas depositadas na coleção, contribuindo também para o conhecimento científico e educação ambiental.

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