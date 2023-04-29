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Leonel Ximenes

Vitória começa a resolver o problema dos gatos (os de quatro patas)

Felinos que moram em instituição federal de ensino na Capital estão sendo vacinados e castrados

Publicado em 29 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

29 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Cerca de 150 felinos vivem no campus Vitória do Ifes
Cerca de 150 felinos vivem no campus Vitória do Ifes Crédito: Divulgação
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória castrou 17 gatos, entre machos e fêmeas, que estão localizados no campus Vitória do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo (Ifes).
A ação, que ainda continua, faz parte de um acordo firmado entre a Semmam e a unidade de ensino, visando disponibilizar clínicas para a intervenção em todos os felinos que lá estão, além do apoio de ONG´s para a captura dos animais. Cerca de 150 gatos vivem no campus do Ifes.
Antes da castração, os felinos passaram por consultas, exames e vacinação antirrábica, ficando aptos a retornar ao local de origem. Os gatos que passaram pelo procedimento tiveram a ponta da orelha esquerda cortada, que é o método utilizado para identificar um felino esterilizado numa colônia controlada, na qual os cuidadores monitoram as suas condições de saúde e higiene e proporcionam comida e água.

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“Estamos cumprindo o acordo firmado e garantindo, assim, o bem-estar animal para os felinos localizados no Ifes”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Tarcísio Foeger.
Ele explicou, ainda, que a forma de identificação evita que os gatos sejam capturados e novamente intervencionados.
A subsecretária municipal de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, Cristiane Stem, informou que a castração desses felinos já impediu, até o momento, o nascimento de 126 novos gatos nessa colônia este ano. “Cada fêmea pode ter duas ninhadas por ano. Na média, cada ninhada tem 4,5 filhotes”, apontou.
Durante os encontros realizados com o Ifes, a Semmam aconselhou que fosse instituído um programa para os alunos e servidores com ênfase em saúde, bem-estar animal e guarda responsável, e que a pasta estava à disposição para auxiliar nos programas dentro das respectivas competências. Nas vistorias realizadas, não foram constatados maus-tratos aos felinos no local.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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