Vitória começa a resolver o problema dos gatos (os de quatro patas)

Cerca de 150 felinos vivem no campus Vitória do Ifes Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) de Vitória castrou 17 gatos, entre machos e fêmeas, que estão localizados no campus Vitória do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo (Ifes)

A ação, que ainda continua, faz parte de um acordo firmado entre a Semmam e a unidade de ensino , visando disponibilizar clínicas para a intervenção em todos os felinos que lá estão, além do apoio de ONG´s para a captura dos animais. Cerca de 150 gatos vivem no campus do Ifes.

Antes da castração, os felinos passaram por consultas, exames e vacinação antirrábica, ficando aptos a retornar ao local de origem. Os gatos que passaram pelo procedimento tiveram a ponta da orelha esquerda cortada, que é o método utilizado para identificar um felino esterilizado numa colônia controlada, na qual os cuidadores monitoram as suas condições de saúde e higiene e proporcionam comida e água.

“Estamos cumprindo o acordo firmado e garantindo, assim, o bem-estar animal para os felinos localizados no Ifes”, destacou o secretário municipal de Meio Ambiente , Tarcísio Foeger.

Ele explicou, ainda, que a forma de identificação evita que os gatos sejam capturados e novamente intervencionados.

A subsecretária municipal de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, Cristiane Stem, informou que a castração desses felinos já impediu, até o momento, o nascimento de 126 novos gatos nessa colônia este ano. “Cada fêmea pode ter duas ninhadas por ano. Na média, cada ninhada tem 4,5 filhotes”, apontou.