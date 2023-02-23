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Leonel Ximenes

Prefeito no ES devolve cachorro que achou na rua. A dona apareceu

O pinscher Espoleta Sampaio tem uma irmã, é doentinho e foi devolvido nesta quinta-feira (23) mesmo

Públicado em 

23 fev 2023 às 18:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Final feliz: Euclério devolveu Fred (à esquerda) à sua dona, que levou Lilica para receber o irmão
Final feliz: Euclério devolveu Fred (à esquerda) à sua dona, que levou Lilica para receber o irmão Crédito: Euclério Sampaio
Espoleta Sampaio voltou a ser Fred. Explica-se: é que apareceu a verdadeira dona do cachorrinho que o prefeito Euclério Sampaio (UB), de Cariacica, achou nas imediações do estádio da Desportiva, em Jardim América, na manhã desta quarta-feira (22). Cristiane Chaves diz que soube do paradeiro de Fred, o nome de “batismo” do pinscher, ao ler a coluna nesta quinta-feira (23).
O animal foi entregue nesta quinta mesmo pelo prefeito de Cariacica, que foi à casa de Cristiane, em São Torquato, em Vila Velha, devolver o cãozinho.
Cristiane, uma técnica de enfermagem de 46 anos, conta que o cachorro fugiu da sua casa, mas negou que o bicho sofra maus-tratos. “Na realidade, ele já nasceu assim, magrinho, doentinho e sem rabo. Toma até remédio controlado. Acho que ele só sobreviveu por causa do amor que a gente dá a ele”, afirma.

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Fred, que vai fazer dois anos, tem uma irmã, chamada Lilica, com quem é muito apegado e dorme junto, segundo Cristiane.
Euclério Sampaio com Espoleta em sua casa em Jardim América
Euclério tinha colocado o nome do cachorro de Espoleta Sampaio Crédito: Josiany Sampaio
Ela conta que comunicou o sumiço de Fred em um grupo de WhatsApp com moradores de São Torquato. A técnica de enfermagem soube então que a matéria sobre o cachorro foi publicada na coluna, e que seu animal de estimação tinha sido achado por Euclério Sampaio. Ela pediu ajuda à vereadora Patrícia Crizanto, de Vila Velha, para entrar em contato com o prefeito vizinho.

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“Dá uma dor no coração, porque me apeguei ao animal. Mas devolvi, claro, porque a dona me mandou a foto do cachorrinho com a irmã dele e provou que se tratava realmente do cãozinho que achei em Jardim América”, conta Euclério, que batizou o animal com o nome de Espoleta Sampaio.
A coluna torce para que o espoleta do Fred não fuja mais de casa. E que se recupere rápido. Saúde, Fred!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cariacica são torquato Vila Velha Euclério Sampaio Mundo Animal
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