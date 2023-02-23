Prefeito no ES devolve cachorro que achou na rua. A dona apareceu

Final feliz: Euclério devolveu Fred (à esquerda) à sua dona, que levou Lilica para receber o irmão Crédito: Euclério Sampaio

Espoleta Sampaio voltou a ser Fred. Explica-se: é que apareceu a verdadeira dona do cachorrinho que o prefeito Euclério Sampaio (UB), de Cariacica, achou nas imediações do estádio da Desportiva, em Jardim América, na manhã desta quarta-feira (22). Cristiane Chaves diz que soube do paradeiro de Fred, o nome de “batismo” do pinscher, ao ler a coluna nesta quinta-feira (23).

O animal foi entregue nesta quinta mesmo pelo prefeito de Cariacica , que foi à casa de Cristiane, em São Torquato, em Vila Velha, devolver o cãozinho.

Cristiane, uma técnica de enfermagem de 46 anos, conta que o cachorro fugiu da sua casa, mas negou que o bicho sofra maus-tratos. “Na realidade, ele já nasceu assim, magrinho, doentinho e sem rabo. Toma até remédio controlado. Acho que ele só sobreviveu por causa do amor que a gente dá a ele”, afirma.

Fred, que vai fazer dois anos, tem uma irmã, chamada Lilica, com quem é muito apegado e dorme junto, segundo Cristiane.

Euclério tinha colocado o nome do cachorro de Espoleta Sampaio Crédito: Josiany Sampaio

Ela conta que comunicou o sumiço de Fred em um grupo de WhatsApp com moradores de São Torquato. A técnica de enfermagem soube então que a matéria sobre o cachorro foi publicada na coluna, e que seu animal de estimação tinha sido achado por Euclério Sampaio. Ela pediu ajuda à vereadora Patrícia Crizanto, de Vila Velha , para entrar em contato com o prefeito vizinho.

“Dá uma dor no coração, porque me apeguei ao animal. Mas devolvi, claro, porque a dona me mandou a foto do cachorrinho com a irmã dele e provou que se tratava realmente do cãozinho que achei em Jardim América”, conta Euclério, que batizou o animal com o nome de Espoleta Sampaio.