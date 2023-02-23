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Leonel Ximenes

Prefeito no ES adota cachorrinho de rua e coloca seu sobrenome nele

"Ele está em péssimas condições, devia estar sem comer há mais de uma semana", se entristece o novo dono do animalzinho

Públicado em 

23 fev 2023 às 02:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Euclério Sampaio com Espoleta em sua casa em Jardim América
Euclério Sampaio com Espoleta em sua casa em Jardim América Crédito: Josiany Sampaio

Atualização

24/02/2023 - 6:33
Na tarde desta quinta-feira (23), o prefeito Euclério Sampaio devolveu o cachorrinho à sua dona, que reapareceu. O bicho foi entregue em São Torquato, Vila Velha, onde a mulher mora. Clique aqui para saber os detalhes desta história na Coluna Leonel Ximenes.
Espoleta Sampaio, muito prazer. E que prazer em saber que mais um animal desamparado foi acolhido, tratado e adotado. A história feliz da vez aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), em Jardim América, Cariacica, onde um pinscher foi achado no meio da rua pelo próprio prefeito Euclério Sampaio, que o adotou.
Aliás, mais que o adotou: Euclério, um apaixonado declarado por cachorros, logo batizou o bichinho com o nome Espoleta e o próprio sobrenome da família: Sampaio.
“Hoje pela manhã vi ele correndo de um lado para outro perdido, meio desesperado, perto do estádio da Desportiva em Jardim América. Eu estava com dois funcionários da prefeitura, que correram atrás do cachorro e conseguiram alcançá-lo em cerca de dez minutos”, conta Euclério, que logo levou Espoleta para uma avaliação no veterinário. O resultado, claro, não foi animador.
Espoleta Sampaio é o quarto cachorro de Euclério Sampaio
Espoleta Sampaio é o quarto cachorro de Euclério Sampaio Crédito: Josiany Sampaio
“Ele está em péssimas condições, devia estar sem comer há mais de uma semana. Tinha pulgas e carrapatos e foi submetido a exames que devem estar prontos em uma semana”, diz o prefeito, que comprou uma casinha nova para Espoleta.

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O pinscher terá a companhia de outros três cachorros que Euclério tem em casa: uma outra cachorrinha pinscher (Belinha Dallapiccola) e outros dois cachorros de rua que também foram adotados pelo prefeito de Cariacica (Tita e Caramelo). Aliás, seguindo a tradição já passada para Espoleta, Dallapiccola é o sobrenome da mãe do prefeito.
Espoleta foi encontrado muito magrinho e fragilizado
Espoleta foi encontrado muito magrinho e fragilizado Crédito: Josiany Sampaio
Espoleta já está sendo tratado na casa de Euclério, em Jardim América, e certamente terá o carinho que merece: “Vai ter tratamento de príncipe”, promete o prefeito.
Para Espoleta, esta Quarta-Feira de Cinzas representa o renascimento, a passagem da condição de quase morte para uma vida digna. Que ele seja bem feliz com a nova família.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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cachorro Euclério Sampaio Bairro Jardim América Prefeitura de Cariacica Mundo Animal
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