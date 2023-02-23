Prefeito no ES adota cachorrinho de rua e coloca seu sobrenome nele

Euclério Sampaio com Espoleta em sua casa em Jardim América Crédito: Josiany Sampaio

Espoleta Sampaio, muito prazer. E que prazer em saber que mais um animal desamparado foi acolhido, tratado e adotado. A história feliz da vez aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), em Jardim América, Cariacica , onde um pinscher foi achado no meio da rua pelo próprio prefeito Euclério Sampaio , que o adotou.

Aliás, mais que o adotou: Euclério, um apaixonado declarado por cachorros, logo batizou o bichinho com o nome Espoleta e o próprio sobrenome da família: Sampaio.

“Hoje pela manhã vi ele correndo de um lado para outro perdido, meio desesperado, perto do estádio da Desportiva em Jardim América. Eu estava com dois funcionários da prefeitura, que correram atrás do cachorro e conseguiram alcançá-lo em cerca de dez minutos”, conta Euclério, que logo levou Espoleta para uma avaliação no veterinário. O resultado, claro, não foi animador.

Espoleta Sampaio é o quarto cachorro de Euclério Sampaio Crédito: Josiany Sampaio

“Ele está em péssimas condições, devia estar sem comer há mais de uma semana. Tinha pulgas e carrapatos e foi submetido a exames que devem estar prontos em uma semana”, diz o prefeito, que comprou uma casinha nova para Espoleta.

O pinscher terá a companhia de outros três cachorros que Euclério tem em casa: uma outra cachorrinha pinscher (Belinha Dallapiccola) e outros dois cachorros de rua que também foram adotados pelo prefeito de Cariacica (Tita e Caramelo). Aliás, seguindo a tradição já passada para Espoleta, Dallapiccola é o sobrenome da mãe do prefeito.

Espoleta foi encontrado muito magrinho e fragilizado Crédito: Josiany Sampaio

Espoleta já está sendo tratado na casa de Euclério, em Jardim América, e certamente terá o carinho que merece: “Vai ter tratamento de príncipe”, promete o prefeito.