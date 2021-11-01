Padre expulsa cachorro que invadiu missa no ES

Com um ramo de trigo nas mãos, padre Jonas expulsa o cachorro do altar Crédito: Reprodução do vídeo/Paróquia de Pinheiros

Lembrou a passagem bíblica (João 2, 13-25) em que Jesus expulsa, com um chicote, mercadores que profanavam o templo de Jerusalém. Neste sábado (30), em Pinheiros , foi a vez de um padre expulsar um cachorro que invadiu a missa poucos instantes antes da comunhão, o ápice da liturgia católica.

A missa, realizada num galpão ao lado da igreja matriz São João Evangelista, reuniu dezenas de jovens que faziam sua primeira comunhão. No momento em que o padre Jonas Coutinho se purificava para benzer o pão e o vinho, um vira-lata surgiu atrás do altar e, atraído pelos pães e uvas ali depositados, avançou vorazmente em busca dos alimentos.

Foi quando o pároco percebeu que as ofertas estavam seriamente ameaçadas pelo simpático cão. Padre Jonas até tentou dispersar o intruso, mas não teve jeito: o animal o ignorou e acabou sendo expulso do altar para que a celebração eucarística prosseguisse.

“Eu e os adolescentes estávamos em jejum a tarde toda. O altar estava arrumado com pães e uvas. No final da missa, certamente, iríamos partilhá-los. Mas o cachorro chegou e começou a comer. Eu tentei, delicadamente, interrompê-lo, mas ele comia ferozmente. Quando percebi que não sobraria nada para nós, então dei umas chicotadas nele com os ramos de trigo”, relata o padre, que é vascaíno roxo e muito querido na região.

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Mas não pensem que o pároco de Pinheiros é hostil aos animais - pelo contrário. É comum vê-lo pelas ruas da cidade do Norte do Estado acompanhado de cachorros, mas o simpático cãozinho da missa parece que, desta vez, desafiou o padre: “Eu gosto muito de cachorros, mas aquele me queria passar a perna”, brinca.

A “invasão” da missa pelo animal levou o padre Jonas a tirar lições de vida do episódio: “Agora eu sei compreender o ditado popular que diz que ‘a fome é cega’. Também posso imaginar o que se passa com os quase 20 milhões de brasileiros que passam fome ”.