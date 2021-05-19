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Leonel Ximenes

Criminoso invade Instagram e chantageia padre da Praia da Costa

Conta do sacerdote foi recuperada nesta quarta (19), quatro dias depois de ser alvo de um hacker; resgate pedido não foi pago

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 18:24

Públicado em 

19 mai 2021 às 18:24
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O show do Padre Anderson vai ser realizado às 18 horas do dia 20 de abril, no Instagram da TV Gazeta
Padre Anderson tem quase 47 mil seguidores no Instagram Crédito: Divulgação/Quartel Design
O padre Anderson Gomes, que comanda a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, conseguiu finalmente recuperar sua conta no Instagram nesta quarta-feira (19), quatro dias depois de ter seu perfil invadido por um hacker, na manhã de sábado (15). O padre cantor tem quase 47 mil seguidores nessa rede, que é utilizada por ele para evangelizar.
Segundo a Arquidiocese de Vitória, o sacerdote recebeu uma mensagem privada no direct, em inglês, e a aceitou sem clicar em nenhum link, o que mesmo assim pode ter facilitado a ação do hacker. Além disso, segunda a Igreja, existe a possibilidade de ser um vírus que facilitou essa invasão, pois o padre tem uma agência que o ajuda a administrar a conta.
Ao traduzir a mensagem, percebendo que poderia ser falsa, ele logo a repassou para a sua agência: “Em um espaço de tempo de dois minutos, quando volto para o meu Instagram, ele já estava bloqueado e eu não conseguia entrar. Ao mesmo tempo, no meu WhatsApp, chegou uma mensagem de um número do exterior com a foto do meu Instagram aberto, dizendo que estava com minha conta e pedindo 750 dólares (quase R$ 4 mil) para eu tê-lo de volta”.
A partir da invasão o criminoso começou a ameaçar: se em 24 horas não fosse pago o valor pedido, ele começaria a apagar todo o feed do perfil. Sem ter nenhuma resposta, foi o que criminoso começou a fazer. No domingo (16), o hacker começou a apagar 10 anos de história do presbítero. O bandido também estava respondendo a pessoas que interagiam nos stories, dizendo que a conta do padre havia sido roubada e que se o dono não pagasse o dinheiro pedido, ela seria apagada ou vendida.
"Eu utilizo meu Instagram para levar a palavra de Deus e isso acontece por meio das transmissões, lives de bate-papo com outras pessoas me posicionando em nome da Igreja Católica, posts do meu programa 'Papo de Padre' e também publicações dos meus trabalhos com a música"
Padre Anderson Gomes - Sobre a utilização do seu perfil para evangelização
Padre Anderson e sua equipe adotaram a estratégia de não responder ou interagir e começaram a conversar sobre a possibilidade de retomar a conta. Um dos problemas encontrados é que o perfil do Instagram não estava registrado com a autenticação em dois fatores e esta foi a brecha que o hacker encontrou para fazer a invasão: colocando o segundo fator na conta.

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“Nós passamos o final de semana inteiro com a equipe tentando averiguar e ver formas de cancelar a ação do hacker, só que era final de semana e os hackers fazem isso justamente porque o suporte do Instagram diminui praticamente a zero no sábado e domingo, e eles ameaçam muito no final de semana para que a pessoa fique sensibilizada e pague o valor pedido. Ficamos resistentes porque não tinha segurança nenhuma que se eu pagasse eu teria de volta a minha conta”, contou o sacerdote ao site da Arquidiocese.
Na segunda-feira (17), o pároco que entrou em contato com o Instagram e fez um boletim de ocorrência na polícia, além de todos os procedimentos necessários para começar o processo de retomada: “O boletim de ocorrência é importante para que haja um respaldo junto ao Instagram para dizer que a conta é minha, porque a polícia não vai entrar em busca nesse sentido. Mandamos toda a documentação e precisamos ver pessoas que pudessem acessar mais rapidamente. Não é fácil”, admite.
Com o processo em andamento, hoje (19), quase cinco dias depois de a conta ter sido hackeada, a grata surpresa: ela foi devolvida ao padre Anderson. “Agora retomando a conta eu percebi que quase todos os meus posts foram arquivados, somente os últimos posts do final do ano passado até os dias atuais ele [o criminoso] apagou de vez. Mas graças a Deus está tudo tranquilo e fica o alerta para que além do WhatsApp, as pessoas também utilizem os dois fatores do Instagram.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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