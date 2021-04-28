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Leonel Ximenes

Ex-padre, militante do PT morre de Covid em Vila Velha

Orlando Milan, de 77 anos, atuava em movimentos sociais, principalmente em favor dos direitos humanos

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 11:45

Públicado em 

28 abr 2021 às 11:45
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Orlando Milan nasceu em 1944 na região do Vêneto, na Itália
Orlando Milan nasceu em 8 de abril de 1944 na Província de Pádova, região do Vêneto, na Itália Crédito: Divulgação
É só “passear” pelas postagens de Orlando Milan, nas redes sociais, para constatar o óbvio: era um homem profundamente engajado pela vida, pelos direitos humanos, pela democracia. Basta ver quantos abaixo-assinados virtuais, em favor de causas humanitárias, ele promovia. Italiano de nascimento, este militante de esquerda, de 77 anos de idade, morreu nesta terça-feira (27), em Vila Velha, de complicações decorrentes da Covid-19.
Ex-padre na conflagrada Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Milan estimulava as Comunidades Eclesiais de Base (Cebs) quando o ato de se engajar nessa trincheira de luta popular, em plena ditadura militar, significava um risco à vida. Ainda no Rio, na Paróquia Nossa Senhora do Pilar, em Duque de Caxias, abriu a casa paroquial para reuniões, contribuindo ativamente na criação do PT, como lembra a deputada estadual Iriny Lopes (PT), que o homenageou nas redes sociais.
“Tudo que dissermos sobre Orlando Milan será pouco para descrever a sua humanidade e espírito coletivo, de proteção aos que sempre precisavam”, reconhece a parlamentar petista.

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Milan largou a batina, se casou e veio para o Espírito Santo. Aqui, presidiu o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vila Velha, entre 2002 e 2007, e foi secretário executivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Vitória, nos anos de 2009 a 2012.
“Era filiado ao PT de Vila Velha desde 1999. Aqui contribuiu com o partido e em candidaturas ligadas aos direitos humanos. Orlando ajudou a elaborar o estatuto de várias entidades que atendem crianças e adolescentes e atuava na Pastoral da Criança, junto com a sua companheira Célia Milan”, lembra Iriny.
"A dor é muito grande, mas o amor é muito maior. Todos nós tivemos a graça de Deus em conviver com um homem de coração bondoso. Sou homem privilegiado por ter tido um grande homem como meu pai. Agradeço a Deus por isso, todos nós teremos ótimos exemplos de vida e alegrias"
Jorge Luis Câmara Milan - Filho de Orlando Milan
Também militante do PT, Luciano Avellar recorda com carinho de Milan. “Era aquele tipo de companheiro que jamais será substituído. Dele guardaremos saudades, mas sobretudo lembranças de suas lições, para as quais deixou seguramente vários sucessores.”
Orlando Milan ficou três semanas internado com Covid - as duas primeiras no Hospital Antônio Bezerra de Farias e a última no Hospital Evangélico -, em Vila Velha, onde morreu nesta terça. Era casado com Célia Milan, ela também militante do PT. O casal tinha seis filhos e 12 netos. O sepultamento dele será nesta quarta (28), às 15h, na Ponta da Fruta.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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