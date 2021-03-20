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Loenel Ximenes

Em um ano, Covid mata 278% mais que a Aids em 11 anos, no ES

Até o ano passado, a Aids era a doença provocada por vírus ou bactéria que mais havia matado brasileiros

Publicado em 20 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

20 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A Covid-19 já matou 6.849 pessoas no Espírito Santo em apenas um ano
A Covid-19 já matou 6.888 pessoas no Espírito Santo em apenas um ano Crédito: Divulgação
Alguma dúvida sobre a letalidade e o impacto da Covid-19 na sociedade brasileira? Os números falam por si: segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o novo coronavírus matou, em um ano apenas, 278% mais que o vírus da Aids em 11 anos de registro oficial no Espírito Santo.
Comparemos: de 2010 a 2020 (este com dados ainda parciais), foram registrados 1.822 óbitos por HIV/Aids no Estado. De março do ano passado até esta sexta-feira (19), segundo o Painel Covid-19, foram contabilizadas 6.888 mortes pela doença, um índice de letalidade de 1,9%. A Sesa já confirmou 353.377 ocorrências de Covid.
Nesse intervalo de 11 anos, o período mais letal de Aids no ES foi 2014, com 256 óbitos. Pois só Cachoeiro de Itapemirim, líder de ocorrências fatais entre os municípios do interior, já tem 367 mortos até agora pela Covid. Quem lidera o ranking macabro é Vila Velha, com 886 mortes.

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Boletim Epidemiológico da Sesa de 2019 mostra que no Espírito Santo foram notificados 15.538 casos de HIV/Aids, no período de 1985 a dezembro de 2018, sendo 10.413 do sexo masculino (67,0%) e 5.125 do sexo feminino (33,0%). A transmissão sexual é responsável por 85,4% dos casos de contaminação do HIV.

OS NÚMEROS DA TRAGÉDIA DA COVID-19 NO BRASIL

E no Brasil, em um ano, o número de mortes provocadas pela Covid-19 superou o total de vítimas da Aids desde 1996, segundo dados do Ministério da Saúde. Na última terça-feira (16), com o recorde de 2.798 mortes confirmadas em um único dia, o país chegou à marca de 282.400 óbitos por coronavírus, superando as 281.156 mortes provocadas pela Aids em todo o país em 23 anos, de 1996 a 2019.
A Aids até então era a doença provocada por vírus ou bactéria que mais matou brasileiros de 1996 a 2019, à frente de outras patologias como tuberculose, meningite e doença de Chagas.
Diferentemente da Aids, que é uma doença crônica, com a qual o paciente precisa conviver por um período prolongado, a Covid-19 é uma doença aguda, que provoca os primeiros sintomas pouco depois da exposição ao vírus.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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