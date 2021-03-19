OMS alerta para alta nos casos globais de Covid-19 pela 4ª semana seguida

O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global Crédito: Reuters/Folhapress

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) , Tedros Adhanom, informou que esta semana será a quarta seguida a registrar aumento nas infecções pelo novo coronavírus em todo o mundo, seguindo um período de seis semanas consecutivas de queda nos casos. De acordo com ele, praticamente todas as regiões do mundo reportam avanço mais acelerado do vírus.

As mortes por Covid-19, por outro lado, continuam em queda, mas a ritmo menor, disse Tedros.

O diretor-geral da OMS ainda alertou para "sérias barreiras" que persistem na produção e distribuição de vacinas pela Covax, iniciativa da entidade multilateral em conjunto com a Aliança Gavi, da Fundação Bill e Melinda Gates, que tem por objetivo a distribuição igualitária de imunizantes para a covid-19 ao redor do mundo.