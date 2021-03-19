Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • OMS alerta para alta nos casos globais de Covid-19 pela 4ª semana seguida
Pandemia

OMS alerta para alta nos casos globais de Covid-19 pela 4ª semana seguida

De acordo com o diretor-geral da organização,  praticamente todas as regiões do mundo reportam avanço mais acelerado do vírus

Publicado em 19 de Março de 2021 às 15:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mar 2021 às 15:21
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global
O líder da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também revelou que a iniciativa Covax visa acelerar a imunização global Crédito: Reuters/Folhapress
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, informou que esta semana será a quarta seguida a registrar aumento nas infecções pelo novo coronavírus em todo o mundo, seguindo um período de seis semanas consecutivas de queda nos casos. De acordo com ele, praticamente todas as regiões do mundo reportam avanço mais acelerado do vírus.
As mortes por Covid-19, por outro lado, continuam em queda, mas a ritmo menor, disse Tedros.
O diretor-geral da OMS ainda alertou para "sérias barreiras" que persistem na produção e distribuição de vacinas pela Covax, iniciativa da entidade multilateral em conjunto com a Aliança Gavi, da Fundação Bill e Melinda Gates, que tem por objetivo a distribuição igualitária de imunizantes para a covid-19 ao redor do mundo.
Tedros também reforçou a avaliação do comitê de especialistas da OMS que avaliou casos recentes de formação de coágulos sanguíneos em pacientes que receberam a vacina da AstraZeneca na Europa. O diretor-geral disse que o produto é seguro, e que os benefícios de sua utilização superam os potenciais riscos.

Veja Também

França, Alemanha e Portugal anunciam retomada de vacina da AstraZeneca

Paraguai será prioridade do Brasil para envio de vacinas, diz Ernesto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo OMS
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
O mundo não está ficando mais violento, você é que está com mais aversão ao risco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados