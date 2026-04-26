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Mundo

Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington

Presidente participaria de jantar com correspondentes da Casa Branca.

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 23:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 abr 2026 às 23:34
Imagem BBC Brasil
Momento em que Trump é retirado da mesa Crédito: Reuters
O presidente americano Donald Trump foi retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante um evento em Washington.
Trump postou em sua plataforma Truth Social dizer que um "atirador foi detido". Neste sábado (25/4) estava agendado o tradicional jantar com os correspondentes da Casa Branca, em que o presidente discursaria.
Trump e a primeira-dama Melania Trump já estavam no hotel Hilton Washington, local do evento, na capital americana, quando um tumulto foi percebido, 20h35 no horário local.
Um barulho alto em sequência foi ouvido e, em seguida, vários membros do serviço secreto escoltaram o presidente para fora do local enquanto pessoas gritavam "abaixem-se, abaixem-se".
O serviço secreto americano informou que Trump, Melania e outros membros do governo, incluindo o diretor do FBI, não ficaram feridos e que uma pessoa está detida. A viúva do ativista Charlie Kirk, que foi morto por um atirador, também estava presente no local.
Uma integrante da Associação de Correspondentes da Casa Branca, Courtney Subramanian, disse que todos no salão repentinamente se abaixaram e logo foi ordenado que deixassem o local.
Um membro da segurança disse que de sete a oito tiros foram disparados.
O jantar com os correspondentes foi adiado. Seria a primeira participação de Trump no evento, que não compareceu em outras ediçōes.
Notícia em atualização
Imagem BBC Brasil
Participantes do jantar saem às pressas Crédito: Reuters
Imagem BBC Brasil
Pessoas se abaixam durante o jantar Crédito: Reuters

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