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Ex-lateral da seleção brasileira

Internado com Covid-19, Branco é intubado em hospital do Rio

O hospital afirmou, em seu boletim médico mais recente, que, no momento da internação, o ex-jogador apresentava quadro grave de acometimento pulmonar

Publicado em 19 de Março de 2021 às 16:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mar 2021 às 16:21
Branco, ex-lateral da Seleção Brasileira, está internado com Covid-19
Branco, ex-lateral da Seleção Brasileira, está internado com Covid-19 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Lateral do tetra com a seleção brasileira em 1994, Branco, 56, foi intubado três dias após ter sido internado com Covid-19 em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro, informou a própria instituição nesta sexta-feira (19).
Branco atualmente comanda as categorias de base da seleção brasileira e integrou a delegação que viajou para o Recife para uma etapa de preparação no centro de treinamento do Retrô Futebol Clube no início do mês. Na terça (17), a CBF informou que o estado de saúde do ex-jogador era bom.
No entanto, o hospital afirmou, em seu boletim médico mais recente, que, no momento da internação, o ex-jogador apresentava quadro grave de acometimento pulmonar. Com piora clínica, acabou intubado na quinta (18).
"No momento, encontra-se em leito de terapia intensiva, sob monitorização contínua, sedado e respirando por aparelhos. O quadro está evoluindo de maneira estável nas últimas 24h e ainda não há previsão de quando vai poder respirar por meios próprios", disse o hospital, em nota.

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