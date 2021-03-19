Internado com Covid-19, Branco é intubado em hospital do Rio

Lateral do tetra com a seleção brasileira em 1994, Branco, 56, foi intubado três dias após ter sido internado com Covid-19 em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro, informou a própria instituição nesta sexta-feira (19).
Branco atualmente comanda as categorias de base da seleção brasileira e integrou a delegação que viajou para o Recife para uma etapa de preparação no centro de treinamento do Retrô Futebol Clube no início do mês. Na terça (17), a CBF informou que o estado de saúde do ex-jogador era bom.
No entanto, o hospital afirmou, em seu boletim médico mais recente, que, no momento da internação, o ex-jogador apresentava quadro grave de acometimento pulmonar. Com piora clínica, acabou intubado na quinta (18).
"No momento, encontra-se em leito de terapia intensiva, sob monitorização contínua, sedado e respirando por aparelhos. O quadro está evoluindo de maneira estável nas últimas 24h e ainda não há previsão de quando vai poder respirar por meios próprios", disse o hospital, em nota.