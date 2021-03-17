Rio Branco VN empata com ABC-RN e é eliminado da Copa do Brasil

Rio Branco VN empata com o ABC-RN e é eliminado da Copa do Brasil Crédito: Cid Fernandes/RBVN

Invicto na Copa do Nordeste e no Campeonato Potiguar, o ABC estreou na Copa do Brasil 2021, manteve a invencibilidade na temporada e garantiu a classificação. Melhor posicionado no ranking da CBF, o Alvinegro precisava apenas de um empate, na tarde desta quarta-feira (17), contra o Rio Branco VN, no estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante , para seguir na disputa. E conquistou. O 1 a 1 foi suficiente para o ABC assegurar a vaga na segunda fase da competição nacional.

Os dois gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Aos quatro minutos, Vinicius Paulista ganha uma dividida na área e toca para Willian Anicete, que corta um defensor e abre o placar. Aos 17, após uma cobrança de escanteio do lateral-esquerdo Neto, o volante Ivan desviou de cabeça e deixou tudo igual.

Mesmo jogando com a vantagem do empate, o ABC foi para cima, pressionou o Rio Branco VN e abriu o placar logo aos quatro minutos com Willian Anicete. Apesar do gol relâmpago, o time capixaba não sentiu o golpe foi para cima e empatou aos 17, com o volante Ivan, de cabeça. Após a parada para hidratação, o Rio Branco voltou melhor e mais objetivo. O time do técnico Roy encontrava muito espaço pelo lado direito de ataque e, em pelo menos duas oportunidades, teve a chance de virar.

No retorno do intervalo, o jogo seguiu no mesmo panorama, com o Rio Branco VN buscando a virada e o ABC se defendendo. Apesar da pressão e do maior volume, o time capixaba não conseguia criar situações claras de gol. Os técnicos mexeram nas equipes, o tempo passou e o jogo esfriou. Melhor para o ABC, que administrou a vantagem do empate e garantiu a classificação para a próxima fase.

ABC ENFRENTA O BOTAFOGO

Classificado, o ABC vai encarar na segunda fase da Copa do Brasil o Botafogo, que na semana passada eliminou o Moto Club, com uma goleada de 5 a 0. De acordo com o sorteio da Copa do Brasil, o time potiguar será o mandante desta partida, que também será em jogo único. A CBF ainda vai definir a data e o local da partida.

Após a classificação, o ABC volta as suas atenções para a Copa do Nordeste. No domingo, às 18h, o Alvinegro visita a o Treze-PB, no estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba.

RIO BRANCO-VN EM RECESSO