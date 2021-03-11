Vitória na Copa do Brasil garante R$ 1,2 milhão aos cofres do Rio Branco

Rio Branco vence o Sampaio Corrêa por 2x1 e avança à 2ª fase da Copa do Brasil. Partida aconteceu no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

R$ 560 mil reais, valor referente a participação na primeira fase da competição nacional. Como o Capa-Preta venceu o Sampaio Corrêa e se garantiu na 2ª fase, vai receber mais R$ 675 mil. Ou seja, o time capixaba já garantiu uma receita de R$ 1. 235.000 para a temporada 2021. Nada mal, né? O vice-campeonato do Capixabão 2020, que classificou o Rio Branco para a Copa do Brasil , já garantiu ao clube a quantia demil reais, valor referente a participação na primeira fase da competição nacional. Como o Capa-Preta venceu o Sampaio Corrêa e se garantiu na 2ª fase, vai receber mais. Ou seja, o time capixaba já garantiu uma receita depara a temporada 2021. Nada mal, né?

Mas o que é bom pode ficar ainda melhor. Se o Rio Branco superar o Vitória-BA, seu rival nesta 2ª Fase da Copa do Brasil, em partida que acontecerá no Barradão, em Salvador, mas ainda sem data marcada, o Capa-Preta terá direito a receber mais R$ 1,7 milhão, o que pode levar o montante da arrecadação perto dos R$ 3 milhões.

Vale destacar que o Rio Branco recebe valores referentes aos times que fazem parte do Grupo III da Copa do Brasil, de acordo com a divisão realizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No Grupo I estão os 15 primeiros colocados do ranking nacional de clubes da CBF. Já o Grupo II contempla outros sete clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que não aparecem entre os 15 primeiros do ranking. E o Grupo III é formado pelas demais 58 equipes que disputam a competição.

Tabela de cotas para a Copa do Brasil 2021 Crédito: CBF/Divulgação

Quando voltar a campo pela Copa do Brasil, o Rio Branco verá um novo regulamento na Segunda Fase. Se na Primeira Fase, o mandante é obrigado a vencer durante os 90 minutos e o visitante tem a vantagem do empate para se classificar, o cenário agora é outro: quem vencer no tempo normal, obviamente se classifica, mas qualquer empate leva a decisão para a disputa de pênaltis. A desvantagem para o Capa-Preta está no fato apenas de não ser o mandante da partida, o que foi previamente decidido em sorteio. Mas como não há a presença de torcida nos estádios, devido à pandemia do novo coronavírus , ao menos não haverá pressão das arquibancadas.

CHAVE VIRADA PARA O CAPIXABÃO